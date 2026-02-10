“짱구 아빠보다 낫네”…35년 대출 단번에 갚은 ‘현실판 흰둥이’ 몸값

’35인기 애니메이션 ‘짱구는 못말려’의 마스코트, ‘흰둥이’가 만화를 찢고 현실에 나타났다. 최근 SNS를 중심으로 만화 속 비주얼을 쏙 빼닮은 강아지들이 전 세계 랜선 집사들을 사로잡으며 폭발적인 인기를 끌고 있다. 단순히 “귀엽다”는 감탄에서 끝나지 않는다. 알고 보니 흰둥이의 몸값은 짱구 아빠의 대출금을 수십 번 갚고도 남을 정도다. 단순한 유행을 넘어 수백억원의 몸값을 자랑하는 하나의 거대한 비즈니스가 된 ‘현실판 흰둥이’의 놀라운 파워를 짚어봤다.

만화 속 흰둥이(왼쪽)와 SNS에서 화제가 된 ‘현실판 흰둥이’의 모습. 단순한 닮은꼴을 넘어 수백억원대 가치를 지닌 지식재산권으로 주목받고 있다. wechat 캡처

■ 동그란 눈에 솜사탕 털…“만화 실사화 영화인 줄”

화제가 된 강아지는 흰둥이 특유의 동그란 눈매와 까만 코, 무엇보다 몽글몽글한 솜사탕 같은 털 뭉치 비주얼을 완벽하게 재현하고 있다. 특히 짱구의 “흰둥아, 솜사탕!” 구호에 맞춰 몸을 동그랗게 마는 포즈까지 똑 닮은 모습에 사람들은 “이건 짱구가 잃어버린 진짜 흰둥이다”, “실사화 영화를 찍어도 되겠다”며 감탄을 드러내고 있다.

■ 짱구네 집 대출금 갚는 ‘효자견’…수백억원대 가치

현실판 흰둥이로 불리는 비숑 프리제나 말티즈 믹스견들의 인기는 단순한 귀여움을 넘어선다. 원작 속 흰둥이가 짱구 대신 장을 보듯, 현실에서도 주인의 말을 척척 알아듣는 ‘천재견’ 평행이론이 재미를 더한다. 실제로 흰둥이의 IP(지식재산권) 가치는 짱구 아빠의 ‘35년 할부 대출금’을 수십 번 완납하고도 남을 수준으로 알려졌으며, 최근에는 단독 주인공 애니메이션 ‘슈퍼 시로’까지 제작되며 수백억원의 가치를 지닌 슈퍼스타임을 증명했다.

단독 주연 애니메이션과 각종 굿즈 매출로 증명된 흰둥이의 몸값은 짱구네 대출금을 완납하고도 남는 수준인 수백억원대에 달한다. 애니메이션 ‘슈퍼 시로’ 캡처

특히 일본 원작에서 짱구 엄마(봉미선)와 흰둥이의 성우가 동일 인물(마시바 마리)이라는 비하인드는, 흰둥이가 왜 그토록 엄마처럼 짱구를 세심하게 챙기는지를 짐작게 하며 독자들에게 기분 좋은 몰입감을 선사한다.

■ “버려진 박스 안의 인연” 유기견 서사가 주는 감동

감동을 주는 지점은 이들의 ‘사연’이다. 원작에서 짱구가 유기견이었던 흰둥이를 가족으로 맞이했듯, 현실판 흰둥이 중 상당수도 유기견 보호소에서 입양되어 새로운 삶을 살고 있다. 하지만 이 솜사탕 비주얼은 그냥 얻어지는 것이 아니다. 만화 속 흰둥이는 관리가 필요 없지만, 현실의 비주얼을 유지하기 위해 매일 빗질을 하고 눈물 자국을 관리하는 견주들의 ‘눈물겨운 노력’이 필수적이다. 네티즌들은 “캐릭터는 작가가 만들지만, 현실판 흰둥이는 견주의 사랑이 만든다”며 응원을 보내고 있다.

■ 굿즈 시장 흔드는 ‘펫코노미’와 닮은꼴 열풍

이러한 열풍은 경제적 가치로 이어진다. 흰둥이 전용 코스튬과 가방이 MZ세대 견주들의 필수 아이템이 되면서, 관련 굿즈 매출은 매년 수억원의 수익을 창출하는 펫 경제(Petconomy)의 핵심 동력이 되고 있다. 또한, 특이한 표정의 ‘부리부리 마왕’ 닮은꼴 불독이나 짱구 라이벌 ‘치타’ 닮은꼴 밈까지 공유되며 30년 넘게 이어진 캐릭터의 생명력을 증명하고 있다. 네티즌들은 “짱구가 간식 안 줘서 가출해 현실로 나온 것 같다”며 유쾌한 반응을 보이고 있다.

MZ세대 견주들 사이에서 흰둥이 관련 아이템이 필수템으로 등극하며 펫코노미 시장의 핵심 동력이 되고 있다. 뜰래방, 더맵시 제공

■ 여담 : 흰둥이는 사실 ‘믹스견’? 독자들 “우리 집 강아지도 흰둥이”

한편, 많은 이들이 특정 견종으로 오해하곤 하지만 흰둥이는 원작 설정상 길거리에서 구조된 이름 없는 ‘믹스견’이다. 이에 네티즌들은 “우리 집 믹스견도 관리만 잘하면 흰둥이보다 예쁘다”, “세상의 모든 흰둥이가 행복했으면 좋겠다”며 자신의 반려견 사진을 공유하는 등 훈훈한 참여를 이어가고 있다. 덧붙여 흰둥이에게도 짱구처럼 귀여운 배꼽이 있다는 사실은 오직 ‘찐팬’들만이 아는 소소하고도 치명적인 관전 포인트다.

