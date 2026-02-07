‘교실 정치화’ 논란에도… 교육부, 학생 민주시민·역사교육 거듭 강화

교육부와 민주화운동기념사업회가 학생들의 역사교육 강화 및 민주시민 양성을 위해 손을 맞잡았다.

교육부는 6일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 민주화운동기념사업회와 ‘민주주의 역사교육 활성화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 민주화운동기념관은 과거 군사독재정권 시절의 어두운 역사와 이를 극복한 민주주의 이야기를 담은 공간으로, 지난해 6월 옛 남영동 대공분실 터에 개관했다.

교육부와 민주화운동기념사업회는 이번 협약을 기반으로 온라인 역사교육 자료 보관소 구축, 초·중등 교원 연수, 학생 대상 역사교육 체험학습 활성화 등 다양한 프로그램을 추진할 계획이다.

이재오 민주화운동기념사업회 이사장은 “민주주의 역사교육 활성화라는 교육 비전에 공감하고 앞으로 교육부와 협력해 민주시민 양성에 힘쓰겠다”고 말했다. 최교진 교육부 장관은 “학교 역사 수업과 체험을 연계해 학생들이 민주주의와 인권의 성장 과정을 성찰할 수 있도록 국정 과제를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

앞서 교육부는 지난달 31일 발표한 ‘2026년 민주시민교육 추진계획’에서 초·중·고교 학생을 대상으로 전문적 헌법교육을 확대하고, 고등학생 40만명을 대상으로 한 선거교육을 실시하겠다고 밝혔다. 또한 가짜뉴스와 확증 편향에 대응해 정보를 비판적으로 이해하고 책임 있게 활용하도록 돕는 디지털 미디어 문해교육도 활성화할 계획이라고 밝혔다.

이에 대해 야권과 보수 진영에서는 민주시민교육 운영의 중립성에 의문을 제기하며 ‘교실의 정치화’라고 비판했다.

