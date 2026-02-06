나영석 PD가 이끄는 학교 수업… "우리 때 SM은 이랬어"

SM엔터테인먼트의 연습생들이 학교로 모여들었다. Mnet 제공

SM엔터테인먼트의 연습생 15인이 학교로 모여들었다.

Mnet ‘응답하라 하이스쿨’이 1990년대부터 2010년대까지 K-컬처의 정수를 담은 ‘우정고등학교’의 세계관을 전격 공개하며 13일 첫 방송에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

지난 2일 Mnet은 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 ‘응답하라 하이스쿨’ 하이라이트 영상을 공개하며 90·00·10년대로 나누어진 세 개 반의 구성과 연습실 밖으로 나온 15인 멤버들의 리얼한 학교생활을 공개했다.

연습실 밖, 학교 생활이 그리웠던 연습생들. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

영상은 “반 친구들과 수업 듣고 급식 먹는 순간들이 문득문득 그리워질 때가 있다”는 연습생들의 진솔한 내레이션과 함께 ‘우정고’로 등교하는 소년들의 설레는 모습으로 시작됐다.

가장 먼저 90년대 반(니콜라스, 캇쇼, 저스틴, 현준, 우린)은 브라운관 TV를 보며 “이거 새로 나온 거 아니냐”고 묻는 엉뚱함으로 포문을 열었다. 응원봉 대신 풍선, 급식이 아닌 도시락을 먹던 시절의 낭만에 빠져들고, 매점에서 “90년대 물가 기준으로 달라”고 요청하는 등 세계관에 과몰입한 모습으로 웃음을 자아냈다.

1990년대부터 2010년대까지 나뉘어진 반에서 생활하게 된 15인의 멤버들. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

00년대 반(한비, 송하, 카친, 사다하루, 타타)은 맏형부터 막내 라인까지 아우르는 따뜻한 케미스트리를 뽐냈다. 2003년 메가 히트곡인 보아 ‘아틀란티스 소녀’의 청량한 멜로디 속에 멤버들은 캠코더로 서로의 해맑은 순간을 기록하며 그 시절 특유의 풋풋한 서사를 재현했다. “우린 이 바다처럼 전 세계로 나아가야 한다”는 각오를 다지며 2000년대 특유의 뜨겁고 열정적인 감성을 보였다.

가장 최신 문물을 접한 10년대 반(다니엘, 하루타, 하민, 찰리, 재원)은 전자 칠판과 최신식 급식 문화에 환호했다. 특히 반 내 2005년생 맏형 다니엘은 최신식 칠판을 보며 “나 때는 이런 거 없었다. 처음 본다”며 동생들보다 더 흥분하는 모습으로 예상치 못한 ‘세대 차이’의 묘미를 선사했다.

나영석 PD가 진행하는 예능 수업. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

무대 위 카리스마는 잠시 내려놓은 소년들의 좌충우돌 적응기도 압권이다. 깨발랄 춤이 난무하는 음악 수업부터 승부욕이 폭발하는 미술 수업, 나영석 PD가 알려주는 예능 수업, 슈퍼주니어와 함께하는 공포의 체육대회까지 에그이즈커밍 특유의 재치 있는 연출이 돋보였다.

‘응답하라 하이스쿨’ 제작진은 “시대별로 나누어진 반 안에서 연습생들이 각기 다른 문화를 흡수하며 성장하는 과정이 핵심 관전 포인트”라며 “무대 위 완벽한 모습과는 딴판인, 아직 여물지 않은 소년들의 한 시절 꿈 같은 이야기를 기대해 달라”고 전했다.

15명의 남학생이 만들어가는 학교 생활에 기대가 모인다. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

아이돌 문화의 시작부터 전 연령 시청자가 공감할 수 있는 현 시점의 K-POP 문화까지 모두 아우르는 ‘응답하라 하이스쿨’은 ‘그 시절 우리가 사랑한 아이돌’에 대한 향수를 불러일으키는 한편, 새로운 시작을 앞둔 연습생들의 날갯짓을 지켜보게 한다.

“우리 때 SM은 이랬어”라고 말하지 않아도, 이들 모두가 함께하는 학교생활을 통해 팬들이 공유하는 기억을 건넬 예정이다.

