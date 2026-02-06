오세훈 “절대 기준은 민심… 장동혁, 당대표 자격 잃어” 사퇴 촉구

오세훈 서울시장은 6일 재신임 투표를 통해 당원의 뜻을 묻겠다고 선언한 국민의힘 장동혁 대표의 사퇴를 재차 촉구했다.

배현진 국민의힘 서울특별시당 위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 '시내버스 필수공익사업 지정 토론회'에 참석하는 오세훈 서울시장을 마중하고 있다. 뉴시스

오 시장은 이날 페이스북에 게재한 ‘절대 기준은 민심입니다. 장 대표는 자격을 잃었습니다’라는 제목의 글에서 “이번 지방선거는 국민의힘에 주어진 사실상의 마지막 기회”라며 “제1야당의 운명뿐 아니라 국민과 나라를 지킬 수 있느냐가 달렸다”고 밝혔다. 이어 “우리 당이 걸어가야 할 길의 절대 기준은 민심이어야 한다”며 “국민의 신뢰와 지지를 못 받는 정당은 정당으로서 존립할 수 없다”고 강조했다.

장 대표가 당내 사퇴 요구에 당원 재신임 투표 카드를 꺼내 들었으나 이미 민심을 잃은 만큼 조건 없이 자리에서 물러나야 한다는 것이 오 시장 측 주장이다.

오 시장은 “국민은 변화를 요구하는데 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠나”라며 “장동혁 대표가 원하는 당원 투표 결과가 나온다 한들 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있나”라고 의문을 던졌다. 아울러 “당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다. 그것이야말로 당심을 거스르는 일”이라며 “장 대표는 스스로 자격을 잃었다”고 주장했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지