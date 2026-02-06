‘등록금 인상’ 앞두고… 교육장관, 서울 대학 총장들에 “등록금심의위 규정 준수” 당부

새 학기를 앞둔 주요 사립대들이 일제히 등록금 인상에 나서 학생들의 반발이 확산되는 가운데, 최교진 교육부 장관은 6일 서울 소재 대학 총장들에게 “등록금심의위원회의 규정을 준수해 달라”고 거듭 당부했다.

최교진 교육부장관이 6일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제39회 서울총장포럼 총회에 참석해 서울지역 대학 총장들과 간담회를 하고 있다. 뉴시스

최 장관은 이날 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 제39회 서울총장포럼 총회에서 서울 소재 대학 총장들과의 간담회를 가졌다.

최 장관은 인사말을 통해 “각 대학이 올해 법정 등록금 인상 한도인 3.19% 내에서 학내 구성원 간의 논의를 바탕으로 2026학년도 등록금 책정을 진행 중인 것으로 안다”며 “최근 일부 등록금심의위원회의 부적정 운영에 대한 문제 제기와 우려도 있는 만큼 위원회가 그 역할과 기능에 맞게 실질적·민주적으로 운영될 수 있도록 각별히 챙겨봐 달라”고 당부했다.

그러면서 최 장관은 “건전한 등록금심의위원회 운영은 학교와 학생이 신뢰를 쌓고 대학의 발전 방향을 함께 고민할 수 있는 중요한 계기가 될 수 있다”며 “교육부는 대학 등록금 정책과 관련해 대학 및 학생들과 충분히 소통하며 필요한 부분을 지원하겠다”고 말했다.

최 장관은 지방대 육성을 위한 국정과제인 ‘서울대 10개 만들기’와 관련해서도 “국가의 균형적 성장을 위해서는 지역대학의 경쟁력을 강화해야 한다”며 “이를 위해 그동안 다소 지원이 부족했던 지방대학에 대한 투자를 늘리고 경쟁력 제고를 지원하는 노력이 필요하다”고 운을 뗐다.

이어 최 장관은 “수도권과 지방대학의 협력과 상생은 모든 대학의 경쟁력을 한 차원 높이는 추동력이 될 것”이라며 “(서울 소재 대학의) 총장들도 물적·인적 자원과 교육과정을 공유하는 등 지방대학과 적극적으로 협력하고 지원해주길 바란다”고 당부했다.

