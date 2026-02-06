‘조국당에 최고위원 배분’ 문건에 與 ‘발칵’··· 반청계 “공개 사과하라”

조국혁신당과의 합당을 둘러싼 내홍을 겪고 있는 더불어민주당 지도부 내 반청(반정청래)계가 6일 정청래 대표에게 공개 사과와 합당 논의 중단을 요구하고 나섰다. 합당 시점을 내달 3일로 못 박고 혁신당 측에 지명직 최고위원을 배분하겠다는 등 계획이 담긴 문건이 언론에 공개되자 반청계는 어느 때보다 격앙된 반응이다. 정 대표는 선수별 의원 연쇄 회동 일정을 예정대로 소화하며 합당 논의를 계속 진전시킬 태세다. 문건과 관련해선 “논의되지도 않은 사안”이라며 본인과의 연관성을 부인했다.

더불어민주당 이언주 최고위원(왼쪽)이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 발언 중인 정청래 대표를 바라보며 불편한 기색을 감추지 못하고 있다. 연합뉴스

포문은 이언주 최고위원이 먼저 열었다. 각종 여론조사 지표를 고려하면 합당을 통해 6·3 지방선거에서 얻을 실익이 없다고 주장하면서다. 이 최고위원은 “이번 지방선거는 이재명 대통령의 국정에 대한 지지, 뒷받침으로 선거하면 필승 카드”라며 “왜 지금 선거 앞두고 별로 크게 (여론이) 호응하지도 않고 당내 엄청난 분란이 있고 반대가 있는 합당을 우기냐”고 정 대표 면전에서 쏘아붙였다.

혁신당을 겨눈 비하성 발언도 이어갔다. 이 최고위원은 “‘이런 당’이 우리 왼쪽에 있기 때문에 우리가 중도·실용이 부각되는 것이고, 우리가 때때로 연대하고 협력하면서 잘 가는 것 아니냐”고 한 것이다. 그는 혁신당과의 합당을 “필망 카드”라고 혹평했다.

바통을 이어받은 황명선 최고위원은 정 대표에게 “언론을 통해 공개된 혁신당과의 합당 의혹에 대해 소상히 밝히고 당원 앞에 사과할 것을 요구한다”고 직격탄을 날렸다. 기사화된 문건 내용상 “이번 합당 제안이 처음부터 결론을 정해놓은 ‘답정너’(답은 정해졌으니 대답만 하라는 뜻) 합당이었다는 정황이 드러났다”고 하면서다.

더불어민주당 황명선 최고위원이 6일 당 회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

황 최고위원은 문건에 기재된 합당 계획이 “밀실 합의가 아니면 성립하기 어려운 일정”이라며 “즉각 합당 관련 모든 절차를 중단하고 관련 문건과 작성자, 작성 경위를 공개할 것을 요구한다”고 했다. 아울러 “밀실·졸속 합당 의혹에 대해 당원에게 공식 사과하라”고 정 대표를 거듭 압박했다.

강득구 최고위원도 “합당 밀약이다. 전적으로 정 대표가 책임져야 한다고 생각한다”고 화력을 보탰다. 그는 “이런 사실을 언론을 통해 알게 된 것, 다시 한 번 최고위원으로서 심한 자괴감을 느낀다”며 “1월22일 최고위원들은 패싱한 채 합당 제안을 했던 정 대표의 모습이 다시 데자뷔 된다”고 했다.

그러자 친청(친정청래)계인 이성윤 최고위원은 “집안싸움은 담장 밖으로 내지 말라는 말이 있다”며 “의견이 다르다고 해서 밖으로 나가 따로 목소리만 높이며 마치 당이 분열하는 것처럼 보이게 하는 것은 오히려 당을 멈춰 세우고 흔드는 일”이라고 정 대표를 엄호했다.

보도된 합당 문건과 관련, 정 대표는 “기사를 보며 깜짝 놀랐다”며 “정식 회의에 보고되지도 않고 논의되지도 않고 실행되지도 않았던 실무자의 작성 문건이 유출되는 사고가 있었다”고 했다. 정 대표는 문건 작성 및 유출 경위를 철저히 조사하라고 조승래 사무총장에게 지시했다.

민주당은 이 문건이 “실무적으로 당헌·당규에 따른 합당 절차, 과거 합당 사례 등을 정리한 자료”라며 “공식적인 회의에 보고되거나 논의된 바 없다”고 밝혔다. 혁신당도 “조국 대표를 비롯해 혁신당 측 누구에게도 통지나 협의가 전혀 없었던 내용”이라고 했다.

