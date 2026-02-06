검색

[속보] 李 대통령 지지율 58%…민주 41%·국힘 25% [한국갤럽]

박윤희 기자 pyh@segye.com

직전 조사보다 지지율 2%p 하락
정당 지지도…민주 41%·국힘 25%
이재명 대통령이 지난 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 밀라노 코르티나 동계올림픽 선수단 선전 기원 파이팅을 외치고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 지난 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 밀라노 코르티나 동계올림픽 선수단 선전 기원 파이팅을 외치고 있다. 뉴시스

 

이재명 대통령의 국정 지지율이 58%를 기록한 것으로 나타났다.

 

한국갤럽이 지난 3~5일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 진행해 6일 공개한 조사에서 이 대통령의 직무수행에 관한 질문에 전체 응답자의 58%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 직전 조사인 지난주 지지율보다 2%포인트(p) 하락했다. 이어 ‘잘못하고 있다’와 ‘의견 유보’는 각각 29%와 12%였다.

 

이 대통령 직무 긍정 평가 이유는 ‘경제·민생’이 16%로 가장 높았으며, 부정 평가 이유도 ‘경제·민생’이 16%로 가장 많았다.

 

정당 지지도는 더불어민주당이 41%이며 국민의힘이 25%를 기록했다. 전주 조사 대비 민주당은 3%p 하락했고, 국민의힘은 변동이 없었다. 조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%로 나타났다. 무당층은 26%다.

 

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 42.7%, 응답률은 12.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

