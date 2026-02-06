트럼프 ‘韓 관세 25%’ 인상 위협했는데…백악관 대변인 “내겐 시간표 없어”

캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인은 5일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 대 한국 관세 인상의 구체적 적용 시기를 파악하고 있지 않다고 밝혔다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인. 로이터연합뉴스

레빗 대변인은 이날 백악관에서 진행한 브리핑에서 ‘한국에 대한 관세 인상 시점은 언제인가’라는 질의에 “나는 그것(관세 인상)에 대한 시간표(timeline)를 갖고 있지 않다”고 말했다. 이어 “백악관의 우리 무역팀이 당신에게 신속하고 지체없이 답변을 줄 수 있도록 하겠다”고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 26일 사회관계망서비스(SNS) ‘트루스소셜’을 통해 한국 국회에서 대미투자특별법이 통과되지 않은 것을 문제 삼아 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 한미 무역합의 이전 수준인 25%로 다시 올리겠다고 위협한 바 있다.

이후 김정관 산업통상부 장관과 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 급거 미국을 찾아 하워드 러트닉 미 상무장관 등 트럼프 행정부 고위 당국자들과 협상을 벌였고, 현재 조현 외교부 장관도 방미 일정을 소화 중이다.

다만 이런 노력에도 관세 인상 철회 등 한국이 원하는 결론을 도출하지 못한 상황이다. 미국 유관 부처들은 트럼프 대통령이 언급한 대한국 관세 인상에 대한 관보 게재 문제를 협의중인 것으로 한국 정부는 파악하고 있다.

