용산구, 연 1% 초저금리 ‘청년융자’로 청년 사장님 성공 돕는다 [지금 우리 동네는]

서울 용산구가 고금리 시대 청년 기업의 자금난 해소를 위해 올해 11월까지 총 20억 규모의 ‘청년기업 융자지원 사업’을 추진한다.

7일 구에 따르면 올해는 전년 대비 0.5%p 인하한 연 1% 초저금리를 적용, 청년 기업인의 금융부담을 대폭 줄인다. 구는 “초기 청년 기업인들이 지역경제에 성공적으로 자리를 잡고 역량을 펼칠 수 있도록 파격적인 금융 지원에 나선 것”이라고 설명했다.

2026 용산구 청년기업 융자지원 포스터

융자지원 신청대상은 신청일 기준 용산구에서 6개월 이상 거주 중이며, 지역 내에서 사업자 등록을 한 39세 이하 청년 중소기업 및 소상공인이다. 지원한도는 중소기업 1억원 이내, 소상공인 5000만원 이내다. 융자조건은 연 1%, 1년 거치, 4년 균등분할상환이다. 부동산 또는 신용보증서 담보가 필요하며 신용보증재단과의 협약을 통해 저신용 청년 기업인도 신용보증이 가능하다.

신청은 우리은행 용산구청지점(녹사평대로 150, 1층) 일자리기금 원스톱서비스 창구에서 이달부터 11월까지 가능하다. 융자 신청서와 관련 서류, 기타 자세한 사항은 용산구 누리집 내 ‘용산소개>구정소식>고시/공고 또는 일자리기금’ 게시글 ‘2026년 청년기업 융자지원’에서 확인하고 내려받을 수 있다.

앞서 구는 2019~2025년 동안 일자리기금 융자사업을 통해 총 294곳 청년기업을 지원했다. 지난해 지원을 받은 38개 기업을 대상으로 만족도 조사를 실시한 결과, 융자지원이 청년 기업인의 안정적인 경영 유지에 큰 힘이 됐음을 확인됐다. 한 청년 기업인은 “마지막이라는 심정으로 용산구에 문을 두드렸다”라며 “융자지원 덕에 경제적 부담 해소는 물론, 심리적 안정까지 얻어 사업을 안정적으로 이어갈 수 있었다”라고 전했다. 예기치 못한 부대비용으로 어려움을 겪던 다른 청년 기업인 역시 “융자지원으로 시설을 확충해 성장을 위한 발판을 마련할 수 있었다”라며 고마움을 표했다.

박희영 구청장은 “내일의 성장이 기대되는 청년 기업인들이 우리 지역사회에 안정적으로 뿌리 내릴 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”라며 “청년 기업인의 성장이 지역 내 양질의 일자리 창출로도 이어지길 기대한다”라고 말했다.

