'변요한과 결혼 전제 열애' 티파니 영, 갈수록 물 오른 미모 [N샷]

배우 변요한과 결혼을 전제로 열애 중인 소녀시대 멤버 겸 배우 겸 가수 티파니 영이 갈수록 물오르는 미모를 자랑했다.

티파니 영은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 여러 장의 사진을 올렸다.

티파니 영 인스타그램 캡처

사진 속에서 티파니 영은 여러 의상을 입고 포즈를 취했다. 체크무늬 셋업 의상을 입은 모습에서는 귀여운 매력이, 오프숄더 드레스를 입은 모습에서는 섹시한 매력이 도드라진다.

한편 티파니 영은 지난해 배우 변요한과의 열애 사실을 지난해 12월 밝혔다. 두 사람은 디즈니+(플러스) '삼식이 삼촌'에서 함께 호흡하면서 인연을 맺었고, 현재 결혼을 전제로 진지하게 교제 중인 것으로 전해졌다.

당시 티파니 영과 변요한은 각각 사회관계망서비스(SNS) 계정에 자필 편지로 서로에 대한 마음을 표현하기도 했다. 티파니 영은 "현재 좋은 마음으로 한 분과 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있습니다, 세상을 긍정적이고 희망 가득한 시선으로 바라보게 해주는 저에게 안정을 주는 사람"이라고 밝혔다.

