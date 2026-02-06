김동연 “빠르고 세심하게”…경기도, 34만 가구에 난방비 긴급 지원

경기도가 한파에 노출된 취약계층 34만 가구에 난방비를 5만원씩 긴급 지원한다. 이번 지원은 정부의 에너지바우처나 공공요금 감면 혜택과 중복 수령이 가능하다.

6일 도에 따르면 대상은 도내에 주소를 둔 기초생활수급자 28만5698가구와 차상위계층 5만5832가구 등 모두 34만1530가구다. 계좌에 현금을 입금하는 방식으로 집행된다.

김동연 지사 SNS 캡처

도는 아울러 노숙인 시설 17곳에 시설 규모에 따라 1곳당 60만원에서 최대 200만원의 난방비를 지원할 방침이다. 난방비 긴급지원 규모는 약 171억원으로 전액 도비(재해구호기금)가 사용된다.

앞서 김동연 경기도지사는 지난 2일 신년 간담회에서 난방비는 생존비용이라며 특단의 대책을 주문한 바 있다. 당시 김 지사는 “도의 정책 목표는 첫째도, 둘째도, 셋째도 도민 모두 나아진 생활을 피부로 느끼는 것”이라고 말했다.

도는 지난해 1~2월에도 노인·장애인 등 28만7193가구에 난방비 144억원을 지원했다.

김 지사는 전날 자신의 페이스북에 올린 글에서 “추운 겨울을 버티시는 데 조금이라도 도움이 되도록 최대한 빠르고 세심하게 지원하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지