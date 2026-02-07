부산시, 시민 투표로 우수공무원 선발한다

부산시는 이달 12일까지 2025년 하반기 적극행정 우수공무원 선발을 위한 ‘온라인 투표’를 진행한다고 7일 밝혔다.

시는 창의성과 전문성을 통한 적극적인 업무 추진으로 시정 발전에 이바지한 적극행정 우수공무원을 매년 반기마다 선발해 적극행정 우수사례를 확산하고 있다. 우수공무원으로 선발되면 특별승급과 최고 등급 성과급 등 파격적인 인사상 혜택과 함께 정책연수 가점·시상금 등의 공통 인센티브를 부여한다.

부산시가 6일부터 12일까지 2025년 하반기 적극행정 우수공무원 선발을 위한 ‘온라인 투표’를 진행한다. 부산시 제공

적극행정 우수공무원은 시민들의 온라인 투표를 통해 선정되는데, 온라인 투표 결과는 적극행정 우수공무원 최종 심사 총점에 일정 점수(10점)가 반영된다. 온라인 투표 결과와 적극행정위원회 평가점수를 합산해 이달 중으로 적극행정 우수공무원을 최종 선발한다.

이번 선발 과정에 참여하고 싶은 시민은 투표 기간에 시 홈페이리 설문조사를 통해 투표할 수 있으며, 적극행정 우수사례 20건 중 10건을 선택하면 된다.

이경덕 시 기획관은 “시민이 행복한 도시 조성과 도시경쟁력 제고를 위해 관행과 규제의 틀을 뛰어넘는 유연한 문제해결 능력과 적극적인 공직문화 조성이 필수적”이라며 “시민이 체감할 수 있는 적극행정이 더욱 활성화될 수 있도록 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 시는 지난해 11월 행정안전부·인사혁신처·국무조정실이 공동 주관한 ‘2025년 적극행정 우수사례 경진대회’에서 우수상과 장려상을 수상한 바 있다.

