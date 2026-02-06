거침없는 네이버의 역대 최대 실적…AI로 무장한 ‘기술 제국’ 위용

경기 성남시 분당구 네이버 사옥. 뉴시스

네이버가 지난해 핵심 사업 부문의 고른 성장세에 힘입어 역대 최대 수준의 실적을 달성했다.

네이버는 연결 기준 지난해 연간 매출이 전년 대비 12.1% 증가한 12조350억원을 기록했으며, 영업이익은 11.6% 늘어난 2조2081억원으로 잠정 집계됐다고 6일 밝혔다. 순이익은 1조8203억원으로 전년보다 5.8% 소폭 감소한 수치를 보였다.

플랫폼 광고와 커머스, 핀테크 등 주요 비즈니스가 네이버의 연간 실적 성장을 견인했다. 사업 부문별로 살펴보면, 검색과 광고를 담당하는 서치플랫폼 매출이 전년 대비 5.6% 성장한 4조1689억원을 기록했고, 커머스 부문은 전년보다 26.2%나 급등한 3조6884억원의 매출을 올렸다. 특히 스마트스토어의 연간 거래액이 전년 대비 10% 증가하며 커머스 성장을 뒷받침했다.

핀테크와 콘텐츠 부문도 견고한 성장세를 이어갔다. 핀테크 연간 매출은 전년 대비 12.1% 증가한 1조6907억원을 기록했으며, 콘텐츠 매출도 5.7% 성장한 1조8992억원으로 나타났다. 엔터프라이즈 부문은 신규 GPUaaS 매출 발생과 사우디아라비아 슈퍼앱 구축, 디지털 트윈 등 글로벌 프로젝트 확대에 힘입어 전년 대비 4.3% 증가한 5878억원의 매출을 달성했다.

지난해 4분기 실적만 떼어 놓고 보면 네이버의 영업이익은 6106억원으로 전년 동기 대비 12.7% 증가했으며, 시장 전망치였던 6049억원에 부합하는 수준이다. 4분기 매출은 3조1951억원, 순이익은 1646억원으로 집계됐다.

네이버는 향후 N배송 인프라를 확장하고 AI 기반의 개인화 서비스를 고도화하며, 멤버십 혜택을 강화하는 등 커머스 분야의 경쟁력을 더욱 높여갈 방침이다.

최수연 네이버 대표는 “2025년은 네이버만이 보유하고 있는 풍부한 콘텐츠와 데이터에 AI를 접목해 광고, 커머스 등 핵심 사업의 경쟁력 강화에 역량을 집중하고 AI 브리핑의 확장을 통해 AI 시대에서의 검색 경쟁력을 확인한 한 해였다”고 평가했다.

이어 “올해도 쇼핑 에이전트와 AI Tab 등을 통해 새로운 가치와 수익화 기회를 창출하는 동시에 콘텐츠, AI 인프라, N배송 중심으로 전략적 투자를 이어가며 주요 사업부문에서의 중장기적 성장 동력을 확보하고 매출 성장을 가속화하는 데 집중하겠다”고 말했다.

