'골든아워 : 파트 4' 에이티즈 "전 멤버 재계약한 만큼 의기투합한 앨범"

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 지난 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 진행된 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4 (GOLDEN HOUR : Part.4)' 발매 기념 기자간담회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

"매 순간이 저희에게는 '골든 아워'다. 끊임없이 무대에 오르고 성장하는 모습을 보여드리겠다"

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 '붉은 말'의 해인 병오년 새해를 맞아 6일 미니 13집 신보를 들고 돌아왔다.

에이티즈의 이번 신보는 미니 13집 '골든 아워 : 파트.4'(GOLDEN HOUR : Part.4)로, 이는 2024년부터 선보여온 '골드아워' 시리즈의 네 번째 앨범이다. 앨범에는 폭풍의 한가운데서도 신념을 붙들고 앞으로 나아가려는 에이티즈의 의지가 담겼다.

앨범 수록곡으로는 타이틀곡 '아드레날린'(Adrenaline), 트랩 알앤비(Trap R&B) 장르의 '고스트'(Ghost), 우주의 끝까지라도 올라서겠다는 당당함을 담아낸 '나사'(NASA), '온 더 로드'(On The Road), 팬송 '추즈'(Choose)까지 총 다섯 곡이 수록됐다.

지난 5일 에이티즈는 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 진행된 앨범 발매 기념 기자간담회에 참석해 앞으로의 포부를 밝혔다.

그룹 에이티즈(ATEEZ)멤버 성화가 지난 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 진행된 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4 (GOLDEN HOUR : Part.4)' 발매 기념 기자간담회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

멤버 성화는 "(데뷔 시기였던) 7년 전의 마음으로 이번 앨범을 준비했다. 앨범마다 간절함을 담아왔는데, 그 마음을 이어받아 다 같이 재계약했던 만큼 의기투합해 준비했다"고 말했다.

윤호는 "재계약이라는 주제가 멤버들에게 무겁게 다가오지 않았다"며 "그만큼 멤버끼리 끈끈했고, '에이티니'(팬덤명)가 기다려줬기 때문이고, 많은 무대를 보여드려야겠다는 생각뿐이었다"고 했다.

강렬한 EDM(Electronic Dance Music) 장르의 타이틀곡 '아드레날린'(Adrenaline)에 대해서 민기는 "이 곡은 멤버 8명이 만장일치로 타이틀로 선택한 노래"라며 "엔진 같은 소리로 마치 달리는 듯한 느낌이 나는 곡이다. '말의 해'인 만큼 다 같이 달리자는 의미로 만들었다"고 설명했다.

그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 홍중이 지난 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 진행된 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4 (GOLDEN HOUR : Part.4)' 발매 기념 기자간담회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

멤버 홍중은 "'골든 아워' 파트 1∼3을 통해 음악이나 무대와 관련한 다양한 시도를 하면서 많이 배웠다. 각자의 캐릭터도 변화해왔다고 생각한다"며 "저희의 신념대로 앞으로 나아가겠다는 의지와 포부가 담긴 앨범으로, 전곡을 들어보신다면 왜 네 번째 시리즈로 돌아왔는지 납득될 것"이라고 전했다.

한편, 에이티즈의 이번 미니 13집 '골든 아워 : 파트.4'(GOLDEN HOUR : Part.4)는 오늘 오후 2시 각종 음원사이트와 온라인 플랫폼을 통해 공개된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지