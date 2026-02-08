올해 90세 거장 지휘자의 ‘죽음의 섬’과 ‘바비 야르’-KBS교향악단 정기연주회

지휘자는 대체로 장수하는 직업으로 분류된다. 몇몇 학술 연구와 통계에서 지휘자가 다른 직업군에 비해 오래 산다는 학설이 제기됐을 정도다. 오래 살면서 은퇴도 늦게 하는 편인데 현역 최고령 지휘자는 스웨덴 거장 헤르베르트 블롬슈테트. 올해 98세인데 세계 곳곳에서 연주 일정이 꽉 찬 상태다.

장수 지휘자 명단에서 90세인 엘리아후 인발은 그다음이다. 프랑크푸르트 방송 교향악단 등 세계 유수의 악단들을 60여년 간 이끌어온 거장으로 주빈 메타(89), 마렉 야노프스키(86)보다 형님이다. 말러와 브루크너 해석의 권위자로서 날카롭고 강렬한 카리스마로 악단을 장악하는 마에스트로다. 2월 16일생인 거장 구순 축하 공연이 일본·대만·싱가포르 등에서 이어질 예정이다. 우리나라에선 KBS교향악단이 28일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 라흐마니노프 ‘죽음의 섬’과 쇼스타코비치 교향곡 제13번 ‘바비 야르’를 엘리아후 인발 지휘로 연주한다.

지휘자 엘리아후 인발. KBS교향악단 제공

‘죽음의 섬’은 스위스 화가 아르놀트 뵈클린의 동명 그림에서 영감을 받아 작곡된 교향시다. 5/8박 리듬 속에 삶과 죽음의 경계, 인간 내면의 고독과 신비를 담아낸 작품이다. 어두운 색채와 장중한 서사 구조는 20세기 초 러시아 후기 낭만주의 음악 특유의 깊은 내면성을 응축한다.

쇼스타코비치 교향곡 제13번은 베이스 독창자와 남성합창, 대규모 오케스트라가 참여하는 작품이다. ‘바비 야르’는 1941년 독일군이 유대인들을 대규모로 학살한 우크라이나 키이우 지역에 있는 협곡을 뜻한다. 러시아 시인 예프게니 예프트셴코의 추모시를 바탕으로 인간 존엄에 대한 강렬한 문제의식을 담고 있다. 이번 무대에는 성남시립합창단과 용인시립합창단 소속 단원들로 구성된 남성연합합창단이 참여해 작품이 지닌 비극성을 더욱 선명하게 드러낼 예정이다.

인발은 제2차 세계대전과 냉전의 그림자가 짙게 드리운 시대를 살아온 음악가다. 특히 쇼스타코비치 음악에 담긴 역사적 비극을 동시대의 기억으로 체화해 온 세대다. 1936년 이스라엘에서 태어나 레너드 번스타인 추천으로 파리 국립 고등 음악원에서 수학했다. 26세의 나이로 귀도 칸텔리 지휘 콩쿠르에서 1위를 차지한 이후 전 세계 정상급 오케스트라를 지휘하며 국제적인 명성을 쌓아왔다. 프랑크푸르트 방송 교향악단, 베니스 라 페니체 극장 오케스트라, RAI 국립 교향악단, 베를린 콘체르트하우스 오케스트라, 체코 필하모닉, 도쿄 메트로폴리탄 교향악단의 수석 지휘자를 역임했다.

지휘자 엘리아후 인발. KBS교향악단 제공

우리나라에선 2023년 3월 KBS교향악단 제787회 정기연주회에서 쇼스타코비치 교향곡 제11번 ‘1905’를 지휘하며 러시아 혁명의 비극적 서사를 긴 호흡과 치밀한 구조 속에 풀어내 깊은 인상을 남긴 바 있다. 이번 무대에서도 오랜 시간 러시아 레퍼토리를 탐구해 온 그의 해석은 작품 속 침묵과 외침, 분노와 성찰을 균형 있게 드러내며 이번 ‘바비 야르’ 무대에 특별한 설득력을 더할 것으로 기대된다.

KBS교향악단 관계자는 “이번 공연은 러시아 음악의 깊이를 넘어, 그 음악이 탄생할 수밖에 없었던 시대의 상처를 마주하는 시간이 될 것”이라며 “90세를 맞은 인발의 시선으로 풀어내는 ‘바비 야르’가 깊은 울림을 전할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

