“45만원에 팝니다”…李대통령 설 선물, 이틀 만에 ‘당근’ 매물로 올라왔다

이재명 대통령의 설 명절 선물 세트가 발송된 지 하루 만에 중고거래 플랫폼에 매물로 올라왔다.

6일 중고거래 플랫폼에 올라온 이재명 대통령 설 명절 선물세트. 당근마켓 캡처

6일 중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’에는 ‘이재명 대통령 설 선물 세트 판매합니다’라는 제목의 글이 잇따라 올라왔다. 대통령실이 사회 각계각층에 설 선물을 전달했다고 공개한 지 이틀 만이다.

해당 설 선물세트는 25~45만원 선에 거래되고 있다. 판매자들이 게시한 사진에는 국그릇과 밥그릇 등 예단 3종세트가 포함됐다. 덮개엔 청와대 마크가 새겨져 있다. 한 판매자는 “밥그릇, 국그릇, 젓가락이 포함되어 있다”며 “개봉만 한 새 상품이고, 선물 받은 그대로 드린다”고 설명했다.

앞서 4일 대통령실은 해당 선물세트에 대해 “국정 2년 차를 맞아 국민통합과 지역 균형 성장, 그리고 모두가 체감하는 일상의 회복이라는 국정 방향을 반영했다”고 설명했다. 선물 대상에는 각계 주요 인사와 국가에 헌신한 호국 영웅, 사회적 배려 계층이 포함됐다. 올해는 민주유공자와 참전유공자의 배우자도 새롭게 대상에 포함됐다.

올해 설 선물은 그릇·수저 세트와 집밥 재료로 구성됐다. 집밥 재료에는 쌀과 잡곡, 떡국떡, 매생이·표고채·전통 간장이 들어갔다. 청와대는 “‘5극 3특’ 권역의 특색을 반영하고 지역 균형 발전과 지역 간 상생·통합의 의미를 담은 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 선물에 동봉된 카드에 “온 가족이 한 자리에 둘러앉아 따뜻한 밥상을 함께 나누길 바란다”며 “내일은 오늘보다 나을 것이라는 믿음을 드릴 수 있도록, 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열히 노력하겠다”고 적었다.

이와 함께 대통령 시계도 매물로 올라왔다. 판매자는 해당 시계 가격을 30만원에 책정하고 “이재명 대통령의 각인이 있다. 선물용으로 추천한다”고 적었다. 해당 시계는 지난달 100만원에 매물로 올라오기도 했다.

해당 시계는 지난 1월 대통령 기념품으로 제작됐다. 시계 앞면에는 대통령을 상징하는 휘장과 서명이 들어갔다. 다이얼에는 태극 문양이 새겨졌는데 대한민국의 정통성과 국민통합을 기원하는 의미가 담겼다고 대통령실은 설명했다.

한편, 대통령 명절 선물은 매년 중고 거래 시장에서 인기상품으로 높은 가격에 거래되고 있다. 소장 가치와 희소성 때문이다.

2023년 추석에는 윤석열 전 대통령 명절 선물 세트가 당근마켓과 번개장터 등에 다수 올라왔고, 당시 전북 순창 고추장·양평 된장·예천 참기름 등 지역 특산품이 포함된 세트는 17만~30만원대에 거래되기도 했다. 같은 해 설 연휴 선물 역시 20만~30만원 수준에서 거래됐다.

