"밀어내도 내 안에 타올라" 엔하이픈 성훈, 동계 올림픽 불꽃 밝혔다

피겨 스케이팅 국가대표 상비군 출신인 그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)' 멤버 성훈이 '2026 밀라노·코르티나 동계올림픽' 성화 봉송 주자로 나서 평화와 화합의 불씨를 환하게 밝혔다.

엔하이픈 성훈. 빌리프랩 제공

소속사 빌리프랩에 따르면, 성훈이 봉송 구간을 맡은 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 볼리바르(Bolivar)역 인근은 그를 보기 위해 모여든 글로벌 팬들로 인산인해를 이뤘다.

성훈이 등장하기 수 시간 전부터 거리를 빼곡히 채운 팬들은 태극기를 몸에 두르고 한국어로 "성훈아 파이팅"이라고 적힌 플래카드를 들어 보이며 추위마저 잊게 만드는 뜨거운 열기를 뿜어냈다.

현장은 그의 이름을 연호하는 환호성으로 가득 찼다.

빌리프랩은 "성훈이 불꽃을 전달받아 이동하기 시작하자 수많은 사람들이 그의 발걸음에 맞춰 함께 이동하는 진풍경이 펼쳐지기도 했다"면서 "그는 약 20분간의 봉송 시간 동안 시민들의 열렬한 응원 속에 성화에 담긴 올림픽 정신과 연대의 의미를 전파했고, 환한 미소와 손 인사로 팬들에게 화답하며 다음 주자에게 불씨를 무사히 전달했다"고 설명했다.

성훈은 현재 대한체육회 홍보대사로 스포츠와 K-팝을 관통하는 핵심 가치인 '좋아하는 것을 향한 열정'을 알리는 데 앞장서고 있다.

빌리프랩은 "음악을 매개로 '사람과 사람', '세계와 세계'를 잇겠다는 팀의 포부처럼 그는 이번 성화 봉송을 통해 장르와 국경을 넘어선 교감의 장을 만들어냈다"고 전했다.

성훈은 빌리프랩을 통해 "선수 시절 꿈꿨던 올림픽 무대를 가수로서 밟게 돼 감격스럽다"라며 "올림픽이라는 영광스러운 여정에 동참할 수 있어 기뻤다. 엔진(ENGENE·팬덤명)과 스포츠 팬들 덕분에 엄청난 에너지를 받았다"라고 전했다.

앞서 성훈이 속한 엔하이픈은 미니 3집 '매니페스토 : 데이 원(MANIFESTO : DAY 1)'의 수록곡 '샤우트 아웃(SHOUT OUT)'이 팀코리아 공식 응원가로 선정되기도 했다.

