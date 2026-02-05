ECB, 5연속 금리 동결…예금금리 2.00% 유지

유럽중앙은행(ECB)이 5일(현지시간) 예금금리를 비롯한 3대 정책금리를 모두 동결했다.

ECB는 이날 독일 프랑크푸르트에서 통화정책회의를 열어 예금금리(연 2.00％)와 기준금리(2.15％), 한계대출금리(2.40％)를 모두 변동 없이 유지하기로 했다고 밝혔다.

사진=AFP연합뉴스

이에 따라 유로존(유로화 사용 21개국) 통화정책 기준인 예금금리와 한국 기준금리(2.50％)의 격차는 0.50％포인트(p)로 유지됐다. 유로존과 미국(3.50∼3.75％)의 금리 차이는 1.50∼1.75％p다.

ECB의 금리 동결은 이번이 5회 연속이다. ECB는 2024년 6월부터 1년간 여덟 차례에 걸쳐 정책금리를 모두 2.00％p 인하한 뒤 이날까지 다섯 차례 회의에서 모두 동결했다.

ECB는 “최신 평가에서 인플레이션이 중기적으로 목표치 2％에서 안정될 것으로 거듭 확인됐다”며 낮은 실업률과 국방·인프라 분야 공공 지출 확대, 과거 금리 인하 효과가 경제성장을 뒷받침하고 있다고 밝혔다.

시장에서는 ECB가 정책금리를 올해 내내 동결할 것이라는 전망이 우세하다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 현지 시간으로 이날 오후 2시45분 기자회견을 열어 이번 결정의 배경을 설명할 예정이다.

