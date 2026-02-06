청주에 수도권 폐기물 반입 막는다

충북 청주 지역 모든 민간 소각업체가 수도권 생활폐기물 반입 자제를 약속했다.



청주시는 5일 임시청사 직지실에서 지역 내 민간 폐기물 소각업체 4곳과 수도권 생활폐기물의 청주 반입 자제를 위한 업무협약을 체결했다. 주민 불안이 커진 데 따른 조치다.



수도권 지역의 생활폐기물 직매립 금지 정책 시행으로 다른 지역의 민간 소각시설로 수도권 생활폐기물 유입이 우려됐다. 실제 청주 민간 소각장 3곳에 올해 수도권 생활폐기물 2만6000t이 반입될 예정인 것으로 알려졌다.



수도권에서 접근성이 좋은 충북 지역에서는 불안감이 컸다. 민간 폐기물 소각업체 4곳이 몰려 있는 청주에서는 수도권 쓰레기 유입을 막기 위해 주민들이 초소를 만들고 쓰레기 운반 화물차를 감시했다. 또 지난 23일 증평군청에서는 주민 50여명이 ‘수도권 쓰레기 반입 반대 결의대회’를 열기도 했다.



이에 시는 소각업체 4곳과 협의를 거쳐 수도권 생활폐기물의 지역 내 반입을 억제하는 협력체계를 끌어냈다. 협약의 주요 내용은 체결일 이후부터 내년까지 민간 소각업체가 수도권 지자체 생활폐기물 위탁처리 입찰에 참여하지 않는 것이다. 또 협약 종료 전 상호 합의하면 협약 기간을 연장할 수 있게 했다. 여기에 기존 체결된 계약과 관련해서도 가능한 범위 내에서 반입을 최대한 자제하는 등 수도권 생활폐기물의 유입을 줄이기로 했다.



이범석 청주시장은 “지역 내 민간 소각시설의 생활폐기물 반입 동향과 협약 이행 여부 등을 지속해서 점검하겠다”며 “소각업체가 수도권 생활폐기물 반입 자제와 쓰레기 소각 정보공개 등 시민 불안 해소에 적극적으로 협조해 주길 바란다”고 말했다.

