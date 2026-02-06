쿠팡 정보 유출 16만5000여건 추가 확인

쿠팡이 지난해 11월 확인된 개인정보 유출 사건과 관련해 16만5000여건 계정이 추가로 유출된 사실을 확인했다고 5일 밝혔다. 유출 정보는 고객이 입력한 주소록 정보인 이름, 전화번호, 주소이며 개인정보보호위원회의 권고에 따라 유출 사실을 해당 고객들에게 통지했다. 쿠팡은 다만 결제 및 로그인 정보, 공동현관 비밀번호, 이메일, 주문목록은 유출되지 않았음을 확인했다고 덧붙였다. 그러면서 이번에 통지된 유출건은 새롭게 발생한 건이 아니라 지난해 11월 유출사건과 관련해 추가로 확인된 것이라고 강조했다.



쿠팡은 추가 유출이 확인된 고객들에게 보낸 문자에서 “내부 모니터링을 한층 더 강화해 즉시 대응할 수 있는 체계를 확립하고 운영 중에 있다”며 “현재까지 2차 피해 의심사례는 발견되지 않고 있다”고 밝혔다. 쿠팡은 추가로 유출이 확인된 고객들에게도 기존처럼 5만원 상당의 구매이용권을 지급할 예정이다.



쿠팡 관련 의혹을 수사 중인 서울경찰청 반부패수사대는 6일 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표를 재소환한다. 국회 ‘쿠팡 사태 연석 청문회’에서 허위 증언한 혐의(국회증언감정법상 위증)를 조사할 예정이다. 로저스 대표의 경찰 출석은 지난달 30일에 이어 두 번째다. 경찰은 지난 1차 조사에서 개인정보 유출 사태 이후 ‘셀프 조사’로 증거를 인멸한 혐의(공무집행방해 등)를 추궁했다.

