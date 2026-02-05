다주택자 압박 통했나?… 서울 아파트값 상승폭 '주춤' [수민이가 궁금해요]

서울 아파트값 상승세가 소폭 둔화됐다. 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예가 연장되지 않을 것임을 연일 강조하자 일부 다주택자들이 호가를 낮춘 절세 매물을 내놓으면서 상승폭 조정에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

5일 한국부동산원이 발표한 2월 첫째 주(2월2일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격 상승률은 0.27%로 직전 주(0.31%) 대비 0.04%포인트 축소됐다.

서울 송파구 부동산중개업소에 아파트 매물 관련 안내가 게시되어 있다. 뉴시스

서울 매매가격은 작년 2월 첫째 주 상승 전환한 뒤 52주째 연속 상승했다.

부동산원은 “정주 여건이 양호한 신축, 대단지, 역세권 단지 등을 중심으로 수요가 지속되고 상승 계약이 체결되는 등 서울 전체적으로 상승했다”고 말했다.

특히 가격이 상대적으로 낮은 편에 속하는 비강남과 외곽 일부 지역으로 수요가 이동해 가격 ‘키 맞추기’ 장세가 나타나면서 이들 지역의 가격 상승세가 두드러지는 양상이다.

관악구(0.57%)가 봉천·신림동 대단지 위주로 가격이 크게 올라 서울에서 가장 높은 상승률을 기록했고, 성북구(0.41%), 영등포구(0.41%), 강서구(0.40%), 성동구(0.36%), 구로구(0.34%) 등도 오름폭이 컸다.

서울 남산에서 바라본 한강과 아파트 단지들. 연합뉴스

반면 강남 3구는 서초구(0.21%)가 직전 주 대비 상승률이 0.06%포인트, 송파구(0.18%)는 0.13%포인트 축소됐고 강남구(0.07%)는 직전 주와 동일한 수준을 보이는 등 상승세 둔화가 감지됐다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “세금 가중 우려 등으로 강남권 중심의 매물 출회 현상이 당분간 지속될 것으로 예상돼 서울 아파트 가격의 상승률 둔화는 불가피할 것”이라고 말했다.

이 대통령은 지난달 23일 SNS에 양도세 중과 추가 유예를 고려하지 않는다고 밝힌 후 연일 부동산 시장을 안정화하겠다는 메시지를 직접 내고 있다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날도 X(옛 트위터)에 “집도 안 보고 계약…다주택자 압박했더니 1주택자 ‘갈아타기’ 꿈틀”이라는 제목의 기사를 공유했다. ‘다주택자 중과세 유예 연장’ 종료를 발표한 직후 급매가 나오자, 상급지로 옮겨가기 위한 1주택자들의 거래가 늘어나고 있다는 내용이었다.

이 대통령은 비거주 1주택자를 포함해 주택 양도세 장기보유특별공제(장특공제)의 손질 가능성도 언급했다. 이 대통령은 지난 3일 오전 엑스(X·옛 트위터)에 두 차례에 걸쳐 부동산 정책과 관련한 글을 올리면서 단호한 입장을 보였다.

이 대통령은 “대한민국은 위대한 국민의 나라”라며 “상식적이고 번영하는 나라를 위해 망국적인 부동산 투기는 무슨 수를 써서라도 반드시 잡을 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지