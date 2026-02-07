[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 7일 (토요일) 부동산 증권투자는 고통이 온다

96년생 여행중에 이성을 만나는 운이다. 84년생 남에게 큰 충격을 주지 마라. 72년생 다음에 보자는 식의 말은 삼가하라. 60년생 과신하지 말고 정도를 택하라. 48년생 주변의 비판을 두려워하지 말라. 36년생 큰소리치지 말고 관망이 상책이다.

97년생 윗 사람으로 금전해결이 된다. 85년생 인생의 목표를 분명히 정하라. 73년생 미진한 부분이 있다면 빨리 처리하라. 61년생 현재 일은 앞만 바라보고 걸어가자. 49년생 일일이 챙기는 것이 좋을 듯하다. 37년생 혼자 독식하지 말고 조금씩 나눠라.

98년생 가족으로 술이 생긴다. 86년생 좋은 일 하고도 싫은 소리 듣는다. 74년생 예정대로 움직이는 것이 바람직하다. 62년생 계획사는 약간의 위험성이 내포되어 있다. 50년생 마무리가 좋은 법이니 냉정하게 처리하라. 38년생 계획은 차질 없이 세워야 편안하다.

99년생 신뢰감을 구축한 후 일을 도모해보자. 87년생 반가운 소식이 멀리서 전해진다. 75년생 자신만의 개성을 발휘하면 성공한다. 63년생 가정이 바로서야 하는 일도 순탄하다. 51년생 내면적인 파동이 일어날 가능성이 다분하다. 39년생 남용하는 행위는 삼가고 적당하게 끝내라.

00년생 애정관계에 신경을 쓰자. 88년생 성공의 비결은 인내심이다. 76년생 섣불리 판단하다가 착오를 불러일으킨다. 64년생 손에 쥐면 그만인데 일이 수월하지가 않다. 52년생 생각이 짧다는 것은 단순하다는 것이다. 40년생 위험한 행위는 삼가하라. 28년생 내부적 영향으로 변화가 온다.

01년생 부동산 증권투자는 고통이온다. 89년생 지금같이 건강을 유지함이 좋겠다. 77년생 현재의 일은 오랜 버티는 것이 어렵다. 65년생 자신을 낮추는 일이 쉽지는 않는 일이다. 53년생 풍족한 것을 보고도 그것을 느끼지 못한다. 41년생 사소한 것에 큰 의미를 부여하지 말라. 29년생 일에 책임회피는 덕이 없다.

02년생 이사 변동은 시기를 잘 맟추자. 90년생 윗사람의 조언을 따르면 대길하다. 78년생 생각지 않은 일로 마음 상할 수 있다. 66년생 독자적으로 움직이는 것은 되도록 삼가라. 54년생 욕심만 내지 않으면 손쉽게 얻을 수 있다. 42년생 득보다 실이 많으니 안타깝다. 30년생 모든 약속은 오후3-7시가 좋다.

03년생 업무가 많아 걸기운동을 열심히 하자. 91년생 포기하지 말고 밀고 나가라. 79년생 노력에 보상은 자신이 모습이 변해 간다. 67년생 반복되는 업무도 역할분담이 된다. 55년생 곧이어 좋은 기회가 도래한다. 43년생 소리나지 않게 잠행하면 재앙을 피한다. 31년생 임시방편도 쓸 만하면 써야 함.

04년생 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다. 92년생 작은 노력으로 큰 소득을 얻는다. 80년생 좋아하는 이성에게 솔직하게 표현하라. 68년생 결론을 도출할 때이니 행동을 취하라. 56년생 지출보다 수입이 크게 증가하는 운세다. 44년생 늘 해오던 일도 막상 중요하게 처리하라. 32년생 상황을 지켜보는 것도 좋을 듯하다.

05년생 직업에 변동이 온다. 93년생 새로운 일을 시작하지 마라. 81년생 지금은 현실에 충실한 모습을 보일 때이다. 69년생 지금의 위치를 고수하는 것이 바람직하다. 57년생 다급한 마음을 버리고 느긋한 마음을 갖자. 45년생 부탁한 일에 믿다가는 놓칠 수 있다. 33년생 지금 바꾸는 것은 불리하니 그대로 가라.

06년생 일을 추진하면 성과가 크다. 94년생 새로운 일을 시작하지 마라. 82년생 편안하고 싶지만 현실은 절대 그렇지 않다. 70년생 과욕자는 고통이 찾아올 수 있다. 58년생 일에 매진하면 만인이 우러러보는 시점이다. 46년생 선택할 여유도 없이 외길로 가야 한다. 34년생 마음고생이 심하지만 그중에 낙도 있다.

95년생 걱정거리가 사라지는구나. 83년생 발걸음이 어느 때보다 가벼워진다. 71년생 나서지 말고 사람들 뒤에 있는게 좋다. 59년생 가슴에 두지 말고 재빨리 해결하라. 47년생 소리 없이 행하는 것이 좋은 결과가 온다. 35년생 안일한 생활에 젖으면 빈약한 삶이 된다.

백운철학원

