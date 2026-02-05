美, 미네소타 이민단속요원 700명 감축

미국 연방정부가 최근 이민단속 요원의 총격에 시민 2명이 사망한 미네소타주에서 단속 요원을 감축하기로 했다. 정부가 한발 물러서는 모습이지만 긴장은 계속되고 있다.



4일(현지시간) AP통신에 따르면 ‘국경 차르’로 불리는 미 백악관 국경안보 총책임자 톰 호먼은 이날 “전례 없는 협력 강화의 결과로 더 적은 공공안전 요원들로 업무를 할 수 있게 됐으며 안전한 환경도 조성됐다”면서 “오늘부로 법 집행 인력 700명을 철수할 것”이라고 밝혔다.

미국 백악관 '국경 차르' 톰 호먼이 지난 1월 29일(현지 시간) 미국 미네소타 미니애폴리스에서 기자회견 하는 모습. AP연합뉴스

호먼은 이번 조치가 주·지역 당국이 체포된 이민자를 연방정부에 인도하기로 협조한 데 따른 것이라고 부연했다. 요원 700명은 현재 미네소타에 배치된 전체 인력의 약 4분의 1에 해당하는 숫자다.



호먼은 이민단속 작전 종료 시기에 대해서는 언급하지 않았다. 호먼은 이민세관단속국(ICE) 등의 미네소타 이민단속에 대해 “완벽한 작전은 아니었다”면서도 “공공안전 측면에서 매우 효과적이었다고 생각한다”고 평가했다. 단속을 통해 폭력 범죄 등으로 수배된 인물들을 체포할 수 있었다는 것이다. 그러면서 “이번 요원 철수는 행정부의 후퇴가 아니다”라고 강조했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 NBC 뉴스 인터뷰에서 이민정책에 대해 “아마도 좀 더 유연한 접근(softer touch)이 필요할 수 있다는 점을 깨달았다”면서도 “하지만 여전히 강경해야 한다”고 말했다. 이어 “연방 이민단속을 더 많은 도시로 확대하고 싶다”며 “현재 다섯 곳을 유력하게 검토하고 있다”고 말했다. 5개 도시가 어디인지는 구체적으로 언급하지 않았다. 일부 유연성을 보일 수 있음을 시사하면서도 큰 틀에서 반(反)이민 정책의 기조 자체는 유지하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

