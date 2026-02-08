‘수명 단축’ 경고에 판매는 줄었는데…15조 사회경제 비용에 ‘비상’

흡연에 따른 사회경제적 비용 증가로 담배 규제 정책 전반의 효과성과 구조를 재점검해야 한다는 의견이 제기된다. 최근 통계가 보여주는 흡연으로 인한 사회경제적 비용 증가세는 다양한 정책 수단의 조합을 폭넓게 고려할 필요성을 시사한다.

흡연에 따른 사회경제적 비용 증가로 담배 규제 정책 전반의 효과성과 구조를 재점검해야 한다는 의견이 제기된다. 게티이미지뱅크

8일 질병관리청의 ‘흡연 기인 사망 및 사회·경제적 부담 산출 연구(2025)’에 따르면 2023년 기준 직접 흡연으로 인한 사회경제적 비용은 14조9517억원으로 추계됐다. 2022년 13조6316억원에서 약 9% 증가한 수치로 2020년 12조8912억원과 2021년 12조9754억원에 이어 4년 연속 증가했다.

주목할 점은 담배 판매량과의 역행 구조다. 정부에 따르면 국내 담배 판매량은 2022년부터 조금씩 줄어들고 있다. 2021년 35억9000만갑이었던 담배 판매량은 2022년 36억3000만갑으로 증가했으나, 2023년 36억800만갑에 이어 2024년에는 35억2900만갑으로 거듭 감소했다.

그럼에도 흡연에 따른 사회경제적 비용이 지속적으로 증가하는 것은 줄어드는 담배 판매량과 달리 흡연자들의 질환 사례가 누적된 데 따른 것으로 보인다. 여기에 전자담배가 연초보다 덜 해롭다는 인식 때문에 진입 장벽이 낮아진 점도 장기적인 사회경제적 비용 증가의 원인으로 지목된다.

따라서 흡연 습관이 불러온 건강상의 대가와 새로운 흡연 형태의 유입이 맞물린 결과를 정밀하게 파악하기 위해서는 비용 산출 방식을 구체적으로 살펴볼 필요가 있다.

서울 시내의 한 편의점에 담배가 진열되어 있다. 뉴시스

연구는 의료비 등 직접비와 조기 사망·생산성 손실 등 간접비를 모두 포함해 비용 구조를 분석했다.

2023년 비용 세부 항목을 보면 총 직접비(5조8087억원) 중 의료서비스 이용에 따른 직접비만 5조3388억원으로 전년 대비 10% 이상 증가했다. 총 간접비는 9조1431억원으로 이 중 조기 사망에 의한 생산성 손실이 7조7860억원에 달해 전체 간접비의 가장 큰 부분을 차지했다. 의료 이용에 의한 생산성 손실도 1조3571억원으로 나타났다. 흡연 영향이 개인의 건강을 넘어 사회 전체가 부담하게 되는 구조적 비용으로 축적되고 있음을 보여준다.

반면에 보건복지부의 ‘2024회계연도 국민건강증진기금 수입지출결산보고서’에 따르면 2024년 담배에서 걷힌 국민건강증진부담금은 약 3조2000억원에 그쳤다. 흡연에 따른 사회경제적 비용 중 의료 직접비 약 5조원과 비교하면 연간 2조원의 재정적 간극이 발생한 셈이다. 이렇다 보니 일각에서는 흡연으로 인한 사회적 폐해와 비용을 보전하기 위해서는 담배로 걷는 국민건강증진부담금을 더 올려야 한다는 의견까지도 나온다.

최근 정부의 금연지원 정책 성과지표 악화로 현행 정책 실효성 비판도 제기된다. 지난달 28일 열린 ‘국민건강보호를 위한 금연정책 강화 방안 모색 토론회’에서 더불어민주당 서영석 의원은 “우리나라 성인 남성 흡연율은 여전히 OECD 평균을 상회하며 최근 신종담배 확산으로 인해 청소년 흡연율이 증가하고 있다”고 강조했다. 이어 “금연정책은 규제와 지원, 예방과 치료가 유기적으로 연결될 때 비로소 실효성을 갖는다”고 덧붙였다.

서울 시내의 금연거리 안내판. 연합뉴스

지자체 중심의 예방 캠페인과 치료 지원은 금연정책의 필수 축 역할을 하지만 누적되는 사회경제적 비용을 줄이기에는 한계가 있다는 지적이다. 이에 가격·조세를 포함한 다양한 접근을 종합적으로 설계하는 방안을 함께 검토해야 한다는 주장이 확대된다.

세계보건기구(WHO)도 2035년까지 담배를 포함한 유해 소비재들의 가격을 최소 50% 인상하는 방향의 국제 이니셔티브를 제시한 바 있다. 유해 소비를 줄여 국민건강을 보호함과 동시에 지속가능한 재정 기반을 마련하자는 취지다. 연구에 따르면 담배 가격이 10% 상승 시 고소득 국가에서 담배 소비가 약 4% 감소하는 것으로 나타나 가격 정책이 흡연 진입 억제와 금연 유도에 보완적으로 기여할 수 있음이 확인된 바 있다.

다만, 국내에서는 담배 규제 정책 중 가격·조세 정책이 상대적으로 소극적으로 활용된다는 평가가 이어진다. 연간 흡연으로 인한 사회경제적 비용이 15조원에 근접하는 흐름을 고려하면 예방과 치료 중심의 기존 수단에 더해 가격 정책의 역할에 대한 검토도 필요하다는 목소리가 일각에서 나오는 이유다.

