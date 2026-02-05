광주 광천터미널, 복합 랜드마크로 재탄생

광주 광천버스터미널이 백화점, 호텔, 공연장, 업무·주거·의료·교육시설을 함께 갖춘 광주 대표 복합 랜드마크로 재탄생한다.

광주시는 신세계와 5일 시청에서 광천터미널 복합화 사업 투자 양해각서 체결식을 하고 사업 내용을 공개했다.

시는 신세계와 총 3조원 규모의 투자 양해각서를 체결했다.

협약에 따라 신세계는 광천터미널 부지에 35층 규모 180m 높이의 버스터미널 빌딩, 42∼44층 규모의 복합시설 빌딩 4개 동을 조성할 계획이다.

광주시는 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 행·재정 지원한다.

전체 사업 기간은 2026∼2033년이며, 1단계(2026∼2028년) 백화점 신관을 신축하고, 2단계(2028∼2033년) 터미널·호텔·공연장·업무시설이 들어서는 터미널빌딩과 주거·의료·양로·교육시설이 들어서는 복합시설빌딩 4개 동을 신축한다.

1단계 백화점 신축은 2028년 말 개점을 목표로 올해 공사에 들어갈 예정이다.

기존 백화점을 리모델링해 기존 영업 면적 대비 3배 늘어나고, 휴게·문화 공간과 주차장이 대폭 확대된다.

2단계는 2027년 터미널 빌딩 설계를 시작으로 본격 착수된다.

공사 기간에는 현재 광천터미널을 일시 폐쇄하고 임시 버스터미널을 운영할 계획이다.

새롭게 조성되는 버스터미널은 기존 대비 면적이 1.6배 확대되며 대합실과 시민 편의시설을 대폭 강화하고 이동 동선도 최적화한다.

지상 1층 썬큰광장과 지하 1층 대합실이 연결된 개방형 구조로 조성되며, 지하 2층에는 대합실·승하차장, 지하 3층에는 고속·시외버스 차량 대기를 위한 박차장, 지하 4층에는 주차장이 들어선다.

주차장 규모도 5.3배 확대된다.

터미널 지하 1층에는 약 500m 길이의 보행 연결공간이 조성돼 백화점, 터미널, 주거·의료·교육시설을 하나의 동선으로 잇는다.

신세계는 이 공간을 전라도의 맛과 멋을 담은 먹거리·문화 공간으로 특화해 사회관계망서비스(SNS) 핫플레이스로 조성할 계획이다.

터미널빌딩 5∼6층에는 650석 규모의 가변형 무대와 객석을 갖춘 공연장이 들어선다.

23∼35층에는 200여실 규모의 특급호텔이 들어서며, 하이엔드 컨퍼런스 시설을 갖춘 국내 5성급 기준으로 조성된다.

호텔 옥상 180m 높이에는 무등산과 광주 전역을 조망할 수 있는 전망대가 조성되며, 백화점 구관 외벽에는 대형 미디어 파사드가 설치된다.

업무시설이 들어서는 7∼22층에는 포레스트 라이브러리(책거리)와 최신식 '3D 멀티플렉스 영화관'이 조성돼 철거된 옛 유스퀘어 영화관을 대체한다.

실내 스포츠 테마파크, 가상현실 스포츠 관람시설 등 여가·문화시설도 들어설 예정이다.

박주형 신세계 대표이사는 “광주신세계는 30년 전인 1995년 업계 최초로 현지법인으로 설립돼 광주 시민과 함께 호흡하고, 시민으로부터 사랑받으며 성장했다”며 “사랑에 보답한다는 생각으로 최선을 다해서 다른 도시에 비해 낡은 백화점을 광주의 랜드마크로 탈바꿈시키겠다”고 말했다.

강기정 광주시장은 “광천터미널 복합화 투자 등 앞으로 광천 일대는 주거·상업·교육·의료 기능이 집약된 직주락 콤팩트시티로 변화할 것이다”며 “이를 통해 광주는 도시인구 3천만 달성은 물론 지역 상권이 살아나고 산업·경제·문화가 꽃피는 부강한 광주가 될 것이다”고 밝혔다.

