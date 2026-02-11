“일상에 자리한 ‘K’ 브랜드”…‘큐텐 어워즈 2025’ 수상 절반이 한국 브랜드

글로벌 이커머스 기업 이베이재팬은 10일 진행한 ‘큐텐 어워즈 2025(Qoo10 AWARDS 2025)’에서 ‘메디큐브(medicube)’, ‘푸드올로지(FOODOLOGY)’, ‘아누아(Anua)’, ‘바잘(VARZAR)’, ‘VT 코스메틱(VT Cosmetics)’ 등 5개 한국 셀러가 가장 뛰어난 성과를 거둔 셀러에게 시상하는 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

최우수상 10개 중 절반을 한국 브랜드가 차지한 것으로, K브랜드들이 일본 시장에서 반짝 유행이 아닌 일상으로 자리잡고 있음을 보여줬다.

이번이 6회째인 큐텐 어워즈는 이베이재팬이 운영하는 온라인 오픈마켓 ‘큐텐재팬(Qoo10.jp)’에서 한 해 동안 뛰어난 성과를 거둔 셀러와 인플루언서를 선정·시상하는 행사다. 고객 만족도와 매출 성과 등을 종합적으로 평가한다는 점에서 의미가 크다. 2025년에는 최우수상을 비롯해 전체적으로도 K셀러 수상이 크게 늘었다. 2024년 96개팀 수상 중 29개팀(30%)이었던 한국 셀러 비중이 106개팀 중 50개(47%)로 확대됐다.

큐텐재팬의 주요 서비스 성과를 기준으로 선정하는 특별상에서도 한국 셀러의 존재감은 뚜렷했다. 3개 셀러를 선정하는 라이브 쇼핑 부문은 ‘비거너리 바이 달바(Veganery by d'Alba)’ 등 한국 셀러가 모두 휩쓸었다. 신생 K뷰티 브랜드를 지원하기 위해 전개하고 있는 K뷰티 브랜드 육성 프로젝트 메가데뷔(Mega Debut) 부문 역시 8개 중 ‘샤르드(CHARDE)’, ‘헤브블루(HEVEBLUE)’, ‘니아르(NE:AR)’ 등 7개 한국 셀러가 수상했다. 큐텐재팬 독점인 ‘큐텐 온리(Q Only)’ 부문과 샘플마켓 부문에서도 각각 1개, 2개 한국 셀러가 선정됐다.

신인상 부문(9개)에서는 ‘에이오유(AOU)’, ‘크라시앙(crassiang)’, ‘유시몰(EUTHYMOL)’, ‘발란스플로우(Balanceflow)’ 등 4개의 한국 셀러가 이름을 올렸다.

카테고리상에서도 한국 셀러들이 크게 활약했다. 총 70개 카테고리상 가운데 28개를 한국 셀러가 수상했다. 뷰티 부문(26개)은 ‘아모레퍼시픽(AMOREPACIFIC)’, ‘바이오힐보(BIOHEAL BOH)’, ‘코스알엑스(COSRX)’ 등 14개 한국 셀러가 차지했다. 식품 부문(18개)에서도 ‘아이힐(iHEAL)’, ‘캔틴나인(canteen9)’, ‘달심(Dalsim)’ 등 9개의 한국 셀러가 선정됐다. 패션, 생활 부문에서도 각각 2개, 1개 한국 셀러가 수상했고, 엔터테인먼트 부문은 2개 모두 한국 셀러가 차지했다.

큐텐재팬은 이번 어워즈를 기념해 수상 셀러와 대표 상품을 한눈에 확인할 수 있는 기획전도 운영해, 일본 소비자들이 간편하고 쉽게 K브랜드들을 접할 수 있도록 했다.

김수아 이베이재팬 한국 영업본부 본부장은 “이번 큐텐 어워즈에서는 한국 셀러의 수상이 크게 늘며, 일본 시장에서 K셀러의 존재감이 한층 강화했음을 확인할 수 있었다”며 “한국 문화, 상품 등 K콘텐츠는 일본의 주 소비 트렌드를 만들어가는 핵심 산업으로 성장했는데, 앞으로도 한국 셀러들과 함께 일본에서 새로운 시장을 확대해 갈 수 있도록 긴밀한 파트너십을 이어갈 계획이다”고 말했다.

