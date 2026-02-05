李대통령 "공공기관 이전 서둘러야…기업에도 파격적 인센티브"

이재명 대통령은 5일 "지방 주도 성장으로의 대전환을 위해 재정·세제·금융·조달 등 국가행정 전반에 있어 지방 우대 정책을 제도화해야 한다"고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "국토 공간의 균형적 이용은 경제의 성장판을 여는 가장 확실한 길이다. 망국적인 부동산 문제의 근본적 해결도 '수도권 1극 체제' 타파에 달려 있다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

특히 "수도권에서 멀수록 더 두텁고 과감하게 지원한다는 대원칙을 바탕으로 교통 인프라 정비에도 속도를 내는 동시에 공공기관 이전 준비도 서둘러야 한다"며 "기업의 지방투자에 대해서도 파격적인 인센티브를 마련해야 한다"고 언급했다.



아울러 공공기관 이전이 지역경제 활성화로 연결돼야 한다는 점도 강조했다.



이 대통령은 "제가 오늘 청와대 식당에서 밥을 먹다가 생각한 것"이라며 "공공기관이 지방으로 옮기면 그 기관에는 구내식당을 만드는 대신, 직원들이 밖에서 식사할 수 있도록 밥값을 지원해주는 것이 낫지 않겠나 싶다"고 제안하기도 했다.



그러면서 "일자리 문제, 이미 확보된 (구내식당) 공간 등이 논란이 될 수 있지만, 이런 방식도 검토해봐야 한다"고 덧붙였다.



이 대통령은 또 "국가 조달 분야에 있어 지방 가산점 제도가 없는 것 같은데 이를 각별히 챙겨달라"며 "입찰 과정에서 지방생산 물품에 가점을 주거나 다른 조건이 똑같다면 지방 제품을 우선해 쓰는 제도를 시행했으면 한다"고 말했다.

