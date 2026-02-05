민희진 "보이그룹 기획…기존 시장에서 보지 못한 놀라움 선사하고파"

민희진 전 어도어 대표이자 현 오케이 레코즈 대표가 새 보이그룹에 대한 계획을 밝혔다.

5일 민희진 오케이 레코즈 대표는 신생 레이블 '오케이 레코즈' 공식 출범 캠페인 영상을 오전 10시부터 10분 간격으로 총 23편을 공개했다.

민희진 대표. 오케이레코즈

이번 영상은 총 3시간 50분에 이르는 분량으로, 온라인을 하나의 거대한 가상 전시장으로 탈바꿈하는 기획의 일환이다.

캠페인 영상은 서울, 도쿄, 방콕, 두바이, 멕시코시티, 시카고, 베를린, 스톡홀름 등 전 세계 주요 도시의 일상적인 풍경 속에 '오케이 레코즈 숍'이 공존하는 모습을 담았다.

영상 속 숍은 낯설지만 익숙하게, 차갑지만 매혹적으로 도시의 질감에 스며들어 있다. 총 3시간 50분에 이르는 퍼포먼스는 '오케이레코드숍'에 오신 것을 환영합니다'라는 문구와 함께 서울의 오케이 레코즈 샵을 마지막으로 막을 내렸다.

이런 가운데 민희진 대표는 "기존 엔터테인먼트 시장에서 보지 못했던 새로운 크리에이티브 작업과 비즈니스 스타일로 놀라움을 선사하고 싶다"라며 "엔터테인먼트의 본질은 일상의 작은 행복을 통해 삶의 질을 높이는 데 있다, 그 본질에 충실하게, 프로듀서로서의 진심을 담아 보이그룹을 기획하겠다"라고 향후 계획을 밝혀 눈길을 끌었다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지