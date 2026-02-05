푸조, 스마트하이브리드 5008 공식 출시…중형SUV로 韓시장 공략

7인승 패밀리 스포츠유틸리티차(SUV) 올 뉴 5008 스마트 하이브리드. 사진=스텔란티스코리아 제공

푸조가 7인승 패밀리 스포츠유틸리티차(SUV) ‘올 뉴 5008 스마트 하이브리드(ALL NEW 5008 SMART HYBRID, 이하 5008)’를 5일 공식 출시했다. 미디어 대상 시승은 지난 2일 진행했다.

이번에 출시된 5008은 10년 만에 풀체인지된 모델이다. 5008은 기획부터 설계, 디자인, 생산까지 전 과정이 프랑스 현지에서 진행됐다.

모든 것이 새롭게 변한 5008은 가족을 위한 공간과 실용성 확장에 중점을 뒀다. 5008의 2열은 국내 대형 세단인 그랜저와 유사한 크기의 공간을 확보했다.

신형 5008은 이전 대비 약 15cm 길어져 휠베이스가 2900mm에 달한다. 이는 3열 레그룸 확보로 이어져 청소년이 탑승하기에는 무리가 없어 보인다. 성인이 장시간 앉기에는 좁게 느껴진다.

주행 성능 면에서는 푸조 특유의 경쾌한 감각을 유지했다. 길어진 차체와 SUV의 구조적 특성상 지난해 출시한 3008 등 다른 모델보다는 덜하지만 프랑스 자동차 고유의 직진 안정성을 보여준다.

이는 탄탄한 세팅이 어우러진 결과다. 5008은 잘 포장된 도로에서는 안정성에 더해 괜찮은 승차감을 드러냈다. 반면 노면이 고르지 못한 곳에서는 충격이 실내로 전해졌다.

5008을 가족을 위한 패밀리카로 구매한다면 휠 인치수를 줄이거나 부드러운 승차감에 특화된 국산 프리미엄 타이어로 교체하는 것도 방법이다.

한국 노면 환경에 최적화된 타이어를 사용하면 푸조 특유의 하체 감각에 정숙성과 안락함을 더할 수 있어, NVH(소음·진동·불쾌감) 성능을 보완하는 효과를 기대할 수 있다.

반면 드라이빙의 즐거움을 중시하는 싱글족이나 역동적인 주행을 선호한다면 순정 상태 그대로를 즐기는 것을 추천한다.

5008은 1.2L 가솔린 엔진에 48V 하이브리드 시스템이 결합된 파워트레인을 갖췄다. 시스템 합산 최고 출력은 145마력 (hp)으로 수치상으로는 다소 아쉽게 느껴진다.

하지만 5008은 작은 배기량에도 불구하고 전기 모터가 초반 가속을 보조해 도심 주행에서 경쾌한 반응을 보여준다. 실사용 영역인 시속 100km 정도에서도 넘치지는 않지만 적절한 수준의 힘을 낸다.

특히 도심 주행 시 최대 50%까지 전기 모드로 주행이 가능해 효율성이 높다. 동일한 파워트레인이 탑재된 3008의 경우 꽉 막히는 도심 출근길에서 리터당 최대 14km를 기록한 바 있다.

올 뉴 5008은 이날부터 푸조 전국 전시장에서 시승할 수 있다.

스텔란티스코리아 방실 대표는 “올 뉴 5008은 가족을 위한 공간과 효율은 물론 운전의 즐거움까지 함께 고려한 모델”이라며 “특히 한국 시장을 위해 경쟁력 있는 가격을 책정한 만큼 패밀리 SUV 선택에서 새로운 대안을 찾고 있는 고객들에게 충분히 매력적인 선택지가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 푸조는 올 뉴 5008 공식 출시를 기념해 5008 구매 고객 한정 특별 연장 보증 프로그램 프로모션을 진행한다.

이 프로그램은 차량 기본 무상 보증 기간(36개월, 10만 km) 만료 이후에도 품질 보증을 연장해 주는 서비스로 알뤼르의 경우 99만 원, GT는 109만 원에 보증 연장 프로그램을 구매할 수 있다.

