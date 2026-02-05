하정우·차정원 '열애 소식'에 카더가든이 축하 받은 이유

배우 하정우의 열애 소식이 알려진 가운데 가수 카더가든이 소환돼 화제다.

5일 카더가든의 사회관계망서비스(SNS)에는 "하정우 씨와 열애 진짜인가", "사실이면 축하드려요" 등의 반응이 쏟아졌다.

카더가든. CAM 제공

앞서 하정우가 배우 차정원과 열애 중이라는 소식이 알려진 가운데 팬들이 본명이 차정원인 카더가든에게 유쾌한 축하 인사를 전한 것.

카더가든은 본명 차정원을 '차(Car)'와 '정원(The garden)'으로 이어 만든 예명이다.

전날 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니와 차정원 소속사 사람엔터테인먼트는 "두 사람이 교제 중"이라고 밝혔다.

다만 이날 일부 매체가 보도한 7월 결혼은 사실이 아니라고 했다. 하정우 측과 차정원 측 모두 "결혼을 생각하는 건 맞지만 시점이 정해지지 않았다"고 말했다.

두 사람은 2020년 처음 알게 됐고, 지인 관계로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

2013년 데뷔한 카더가든은 2018년 SBS 서바이벌 프로그램 '더 팬'에 출연해 우승했다. 이후 각종 예능 프로그램을 통해 이름을 알렸으며 '가까운 듯 먼 그대여', '홈 스위트 홈'(Home Sweet Home) 등 히트곡으로 사랑을 받았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지