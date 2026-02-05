“촉촉한 ‘캔디광’ 피부”…아모레퍼시픽 마몽드, 츄파춥스와 협업 에디션 출시

아모레퍼시픽 브랜드 마몽드는 글로벌 롤리팝 브랜드 츄파춥스(Chupa Chups)와 협업한 ‘캔디 글로우 에디션’을 한정판으로 선보인다고 5일 밝혔다.

‘Glow Like Candy! 캔디처럼 달콤하게 Glow Up’을 슬로건으로 한 이번 협업은 츄파춥스의 달콤한 감성과 마몽드의 글로우 스킨케어 노하우를 결합해 탄생했다. 피부 위에 맑고 촉촉한 광채를 더해주는 마몽드의 제품력에 츄파춥스 특유의 컬러풀하고 유쾌한 무드를 더해, 일상 속에서 즐겁게 경험하는 ‘캔디광 피부’를 제안한다는 구상이다.

‘캔디 글로우 에디션’은 피부 고민과 스킨케어 단계에 따라 구성된 3종 기획세트로 선보인다. 패키지 전반에는 츄파춥스의 아이코닉한 그래픽을 적용해 소장 가치를 더했으며, 단계별 글로우 루틴을 직관적으로 경험할 수 있도록 구성했다.

캔디 글로우(CANDY GLOW) 세트는 피붓결을 정돈하고 화장이 잘 받는 피부로 가꿔주는 플로라 글로우 로즈 리퀴드 마스크를 중심으로 구성했다. 10% PHA 성분을 함유해 매끈한 피부 결광을 완성하며, 츄파춥스 리미티드 굿즈(헤어롤 등)을 구성해 사용 과정의 즐거움을 더했다.

소프트 글로우(SOFT GLOW) 세트는 ‘어메이징 딥 민트 클렌징 밤’을 중심으로 ‘캔디광 루틴’의 첫 단계를 담당한다. 상쾌한 사용감으로 피부를 산뜻하게 정돈해주며, 민트 차콜 팩 클렌저와 블랙헤드 전용 굿즈를 함께 구성해 피부 컨디션을 끌어올려 준다.

글로우 쿨(GLOW COOL) 세트는 맑은 글로우를 위한 진정 케어 제품인 카밍샷 아줄렌 수분 흔적 앰풀을 중심으로 구성했다.

마몽드는 협업 출시를 기념해 1월 30일부터 2월 12일까지 더현대 서울에서 팝업스토어 ‘Candy Glow Shop’을 운영한다. 팝업스토어는 캔디 무드와 글로우 감성을 결합한 체험형 공간으로, 방문객은 캔디 글로우 에디션 제품을 직접 체험하고 다양한 즐길 거리를 경험할 수 있다.

마몽드 관계자는 “이번 협업은 마몽드가 추구하는 글로우 스킨케어를 보다 쉽고 즐겁게 경험할 수 있도록 기획한 프로젝트”라며 “한정판 츄파춥스 에디션을 통해 달콤하고 촉촉한 ‘캔디광 피부’를 경험해보길 바란다”고 전했다.

