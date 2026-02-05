"19세때부터 해와" 이정현, 찻잔으로 얼굴 벅벅…무결점 동안 비결

'신상출시 편스토랑' 이정현이 무결점 민낯 비결을 공개한다.

오는 6일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이정현이 눈부신 동안 미모를 유지하는 아침 피부관리 루틴을 공개한다.

KBS 2TV

최근 녹화에서 공개된 VCR 속 이정현은 기상하자마자 세면대로 향했다. 완전한 민낯이지만 '미모가 반칙!'이라는 감탄이 절로 나올 정도로 반짝반짝 빛나는 이정현의 도자기 피부가 시선을 사로잡았다. MC 효정이 "바로 일어나신 거 맞아요?"라며 놀라기도.

이정현은 2019년 '편스토랑' 첫 출연 당시부터 동안 외모와 뽀얀 피부로 화제를 모았다. 그는 "평소 피부관리법을 물어보시는 분들이 많다"며 방송 최초로 자신만의 아침 피부관리 루틴을 공개했다. 세안법부터 화장품까지, 세세히 공개한 이정현의 아침 루틴에 '편스토랑' 식구들은 너도나도 열심히 메모했다고. 특히 이정현이 "이것부터 발라야 한다"고 강조한 것이 있다고 해 궁금증을 더한다.

또한 이정현은 기초 관리 후 "19세 때부터 해 온 것이 있다"며 마시던 찻잔으로 얼굴 등을 벅벅 문질렀다. 이정현의 기이한 행동에 모두들 깜짝 놀란 가운데 이정현은 "이거만 한 게 없다"며 다시 한번 자신만의 피부 관리법을 적극 추천했다는 후문이다.

'편스토랑'은 이날 오후 8시 30분 방송된다.

<뉴스1>

