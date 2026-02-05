인천시의회, 인천e음 운영대행사 관리 강화 지역상생 성과

지역화폐 인천e음의 운영대행사는 그간 막대한 매출과 수익을 올리면서도 환원이 부족하다는 비판이 거셌다. 인천시의회 산업경제위원회가 행정사무감사와 행정사무조사 특별위원회 활동으로 해당 상품권의 구조적 개선 및 대규모 지역상생 성과를 이끌었다.

5일 시의회에 따르면 최근 ‘제306회 임시회’ 제3차 회의에서 시 경제산업본부로부터 ‘인천e음(코나아이) 불법·부정행위 관련 행정사무조사 처리결과’를 보고 받았다. 이날 단순한 시정 요구를 넘어 인천사랑상품권 운영 전반을 재설계하는 자리로 마련됐다.

앞서 신성영 의원(중구2)은 운영대행사 회계·재무 검증의 실효성 부족, 관리·감독 체계 한계, 지역사회 환원 및 기여 전무 등을 집중적으로 지적했다. 그러면서 금융회사 수준의 회계·재무 검증 체계 구축과 공동 특허 인천시 권리보호 방안, 수의계약 금지 내부 기준 마련이 포함된 강도 높은 개선안을 주문했다.

보고를 통해 지역사회 공헌사업은 계약 조건으로 명문화하고, 올해부터 2028년까지 3년간 약 534억원 규모의 지역상생에 나설 계획을 공식화했다. 소상공인 분야 활성화를 위한 플랫폼·유통·배달 기반 지원도 적극 검토할 예정이다.

김유곤 위원장(서구3)은 “이번 성과는 행감 활동을 통해 문제 제기부터 제도 개선, 정책 성과로 이어진 대표적인 사례”라면서 “앞으로도 시민의 눈높이에서 경제 정책을 철저히 점검하며 지역에 실질적 이익이 돌아오는 구조를 만들어 나가겠다”고 말했다.

