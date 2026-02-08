“보풀 제거기 사지 마세요” 눈썹 칼·수세미로 낡은 니트 ‘새 옷’ 대변신

겨울철 자주 입는 니트나 가디건, 코트는 따뜻함과 스타일을 모두 챙겨주는 효자 아이템이지만, 소매와 옆구리에 몽글몽글 올라오는 보풀은 늘 골칫거리다. 비싼 보풀 제거기를 사자니 망설여지고, 손으로 일일이 떼자니 옷감이 상할까 걱정된다면 화장대 위 ‘눈썹 칼’ 등 주변의 작은 도구들에 주목해보자. 살림 고수들 사이에서 입소문 난 이 비법들은 단돈 몇천원으로 낡은 니트를 새 옷처럼 되돌려주는 마법을 선사한다.

비싼 보풀 제거기 대신 ‘눈썹칼, 수세미, 칫솔…’이면 충분! 낡은 니트가 새 옷처럼 변하는 마법. 게티이미지뱅크

■ 왜 내 옷만 유독? 보풀이 생기는 ‘결정적 이유’

보풀은 단순히 옷이 오래되어 생기는 것이 아니라, 섬유 가닥들이 마찰에 의해 엉키면서 발생한다. 특히 일상생활 중 가방을 메는 어깨, 옆구리, 소매 끝부분처럼 마찰이 잦은 곳에 보풀이 집중되는 이유다.

- 보풀을 만드는 주요 원인: 일상적 마찰(가방, 벽면 등)과 세탁 시 섬유 엉킴, 건조기의 고온 회전이 이를 가속한다.

- 취약 소재: 니트, 울, 아크릴 등 섬유 길이가 짧거나 조직이 느슨한 원단일수록 보풀에 약하다.

- 합성 섬유의 반전: 천연 섬유보다 합성 섬유 혼방 제품이 보풀이 더 잘 보인다. 실의 힘(인장 강도)이 강해 엉킨 보풀이 자연스럽게 떨어지지 않고 표면에 단단히 달라붙어 있기 때문이다.

내 옷만 유독 보풀이 많다고요? 세탁 시 섬유 엉킴과 일상 속 마찰이 주범이다. 게티이미지뱅크

■ 보풀 제거기 없어도 OK! ‘의외의’ 도구 활용법

1. 화장대 위 ‘눈썹 칼’, 보풀 제거의 정석

면도기나 가위보다 안전한 것이 눈썹 칼이다. 미세한 안전망이 있어 옷감 손상을 최소화한다.

- 방법: 니트를 평평하게 펴고 보풀 방향을 따라 비스듬히 눕혀 슥슥 빗어준다.

- 고수의 한 끗: 작업 전 분무기로 물을 살짝 뿌리거나 스팀 다리미의 증기를 쐬어주면 섬유가 유연해져 구멍 날 위험이 줄고 훨씬 부드럽게 깎인다.

눈썹 칼부터 칫솔까지…살림 고수들의 의외의 도구 활용법! 단, ‘이것’만은 꼭 주의하자. 게티이미지뱅크

2. 주방용 수세미와 칫솔의 재발견

- 새 수세미: 거친 면이 살아있는 새 수세미로 한 방향으로 쓸어내리면 엉킨 실뭉치들이 걸려 나온다. 두꺼운 코트나 합성 섬유 비중이 높은 옷에 효과적이다. 단, 너무 힘을 주면 원단이 얇아질 수 있으니 주의해야 한다.

- 낡은 칫솔: 칫솔모를 가위로 짧게 잘라 단단하게 만든 뒤 문지르면 작은 보풀까지 정교하게 제거된다.

※ 살림 고수가 전하는 ‘보풀 제거’ 주의사항

- 라벨 확인 필수: 앙고라나 캐시미어 100%처럼 섬유가 가늘고 예민한 고급 소재는 눈썹 칼보다는 전용 브러시를 사용하는 것이 안전하다.

- 바닥 확인: 반드시 딱딱하고 평평한 바닥에서 작업할 것! 침대 위처럼 푹신한 곳은 구멍 나기 딱 좋다.

- 욕심 금지: 한 번에 다 없애려 하지 말고 가볍게 여러 번 긁어내자.

- 마무리 : 깎여 나온 부스러기는 테이프나 돌돌이(클리너)로 즉시 제거해야 2차 엉킴을 막을 수 있다.

■ 제거보다 중요한 사후 관리…‘헤어 스프레이’의 마법

보풀을 깎아낸 부위는 섬유가 얇아져 마찰에 더 취약해질 수 있다. 이때 살림 고수들은 ‘헤어 스프레이’를 활용한다. 보풀 제거 후 옷에서 30cm 정도 거리를 두고 스프레이를 가볍게 분사하면, 미세한 코팅막이 형성되어 섬유끼리 엉키는 것을 방지하고 보풀 재발을 늦춰준다.

제거만큼 중요한 사후 관리! 헤어 스프레이로 코팅하고, ‘이렇게’ 세탁하면 보풀 걱정 끝! 게티이미지뱅크

■ 보풀 예방이 곧 재테크…“울 코스로 짧게”

보풀 예방의 기본은 세탁 시 옷을 반드시 뒤집어서 세탁망에 넣는 것이다. 세탁기 사용 시에는 ‘울 코스’나 ‘섬세 모드’를 선택하고 세탁 시간을 최대한 짧게 가져가는 것이 유리하다. 또한 마지막 단계에서 섬유유연제나 식초·구연산을 사용하면 정전기를 방지해 보풀 발생률을 크게 낮출 수 있다.

최근 고물가 영향으로 고품질 니트 가격이 수십만 원에 육박하면서, 이러한 소소한 살림 지혜는 가계 경제를 지키는 훌륭한 수단이 된다. 환경부에 따르면 국내에서 한 해 버려지는 의류 폐기물 처리 비용만 8000억원에 달한다. 눈썹 칼 하나로 옷의 수명을 2~3년 늘리는 작은 습관은 개인의 재테크를 넘어, 아끼는 옷을 오래 입는 가장 쉬운 ‘제로 웨이스트’를 실천하는 가치 있는 일이다.

