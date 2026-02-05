서민재, 아이 친부와 여전한 갈등 "연락 없는 건 둘째 치고…"

채널A '하트시그널3' 출신 서민재(개명 후 서은우)가 아이 친부 측의 가처분 관련 서류 일부를 공개하며 반응을 전했다.

서민재는 5일 자신의 소셜미디어에 상대방 측으로부터 전달받은 것으로 보이는 문서 일부를 캡처해 올렸다.

서민재. 인스타그램 캡처

해당 서류에는 서민재의 게시글이 "상대방이 연락 없이 잠적/회피해 서민재가 아이를 전적으로 책임져야 한다는 전제가 깔린 것으로 보인다"는 취지의 내용이 담겼다.

이에 서민재는 "아직도 연락 없는 건 둘째 치고, 애기(만 0세)랑 나랑 힘내면 안 되나요?"라고 반응했다.

서민재는 지난해 5월 혼전임신 사실을 알리며 아이 친부와 연락이 닿지 않는다고 주장해왔다. 이 과정에서 친부로 지목한 A씨의 신상 일부를 공개하기도 했다.

A씨 측은 서민재를 스토킹처벌법 위반, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의로 고소하는 등 법적 대응에 나선 것으로 알려졌다.

서민재는 혼전임신을 알린 뒤 같은 해 12월 출산했다고 밝힌 바 있다.

양측 주장이 엇갈리는 가운데 관련 법적 절차는 진행 중이다.

<뉴시스>

