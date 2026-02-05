김원준 "히트곡 '쇼' 저작권료 함부로 못 써…故 신해철 생각나는 노래"

가수 김원준이 고(故) 신해철을 그리워했다.

4일 오후 방송된 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에는 김원준, 조혜련, 한해, 그리가 출연했다.

이날 방송에서 김원준은 히트곡 '쇼'(Show)의 탄생 비화를 공개했다. 김원준은 "신승훈, 강수지, 김동률, 신해철 등 친한 사람들끼리 주기적으로 모임이 있었는데 그 자리에서 전람회 김동률이 선물해 준 노래"라고 밝혔다.

그는 "(당시 김동률이) 남에게 곡을 줘서 사랑받은 곡 중 '천일동안'이 있었다. 남들이 달라고 애원해도 못 주시는 상황이었는데 김동률이 '학창 시절 본 형의 모습이 이 노래랑 너무 닮아 있어서 형이 꼭 불러줬으면 좋겠다'며 선물해줬다"고 했다.

이어 "연주도 '넥스트' 형들이 했다. 녹음할 때도 해철이 형이 와서 디렉을 봐줬다. 녹음 끝날 때쯤 형이 항상 오시는데 긴 롱코트 입고 딱 누워서 '원준아 다시 해'. 동률이가 앞에 있는데도 '다시 불러'라고 했다"고 당시 상황을 전했다.

또 "한때는 형이 '이 악기 갖고 싶어? 원준아 너 써. 대신 네가 이 악기 가지고 보낸 시간만큼 이 악기가 좋은 점을 얘기해 줘'라고 미션을 줬다. 음악적 확장이 형을 통해 많이 됐고 그게 그 노래에 녹아 있다"고 회상했다.

이에 김구리가 "김동률의 '쇼' 주인공은 김원준이고, 김원준의 '쇼' 주인공은 어떻게 보면 신해철인 거 아니냐"고 하자 김원준은 고개를 끄덕였다.

김원준은 "'쇼'의 다른 버전도 있지만 원곡만 부른다"며 "(원곡을 부르면) 항상 제 뒤에 넥스트 멤버들이 있고, 동률이가 앞에서 노래 부를 때 지휘하던 모습이 그려져서 무대 올라가면 든든한 힘이 된다"고 울컥했다.

그는 "가수는 노래 따라간다고 하지 않냐. 이 노래 덕분에 결혼도 할 수 있었고, 두 딸이 가장 좋아하는 아빠 노래도 '쇼'다. 그럴 때마다 해철이 형이 생각도 나고 항상 고마움이 있는 은인 같은 노래"라며 신해철에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

이와 함께 저작권료에 관한 질문을 받자 김원준은 "많다"라고 답하면서도 "그게 상징적이라 많이 안 썼다"고 답했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지