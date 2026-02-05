한국, 미국 주도 핵심광물 협의체 의장국 맡아

조현 외교부 장관은 지난 4일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 핵심광물 장관급회의에 참석해 핵심광물 공급망의 안정성과 다변화를 위한 국제 협력 강화 방안을 논의했다.

조현 외교부 장관이 4일(현지시간) 미국 국무부가 처음으로 개최한 핵심광물 공급망 분야 장관급 회의에 참석해 핵심광물 공급망의 안정성과 다변화를 위한 국제 협력 강화 방안을 논의했다.

외교부에 따르면 이번 회의는 미국 국무부가 처음으로 개최한 핵심광물 공급망 분야 장관급 회의로, 주요 7개국(G7)을 포함해 채굴·제련·중간재 및 최종재 제조 등 공급망 전 주기에 걸쳐 협력 중인 56개국이 참여했다.

미국 측에서는 JD 밴스 부통령을 비롯해 마코 루비오 국무장관, 제이미슨 그리어 무역대표부 대표, 스콧 베선트 재무장관, 크리스 라이트 에너지장관 등 트럼프 행정부의 핵심 인사들이 대거 참석해 핵심광물 공급망 다변화를 위한 정책 방향과 노력을 소개했다. 회의 참석자들은 공급망 재편과 지정학적 불확실성이 확대되는 상황에서 신뢰할 수 있는 파트너 간 협력의 중요성을 강조하고, 다자 협력을 가속할 필요성에 공감했다.

이번 회의를 계기로 기존 핵심광물안보파트너십(MSP)은 미국 주도의 핵심광물 무역 협의체인 ‘전략적 자원협력 포럼’(FORGE·포지 이니셔티브)으로 재출범했다. 외교부는 한국이 올해 6월까지 포지 이니셔티브 의장국을 수임할 예정이라고 밝혔다.

조 장관은 이니셔티브 출범을 환영하며, 의장국으로서 회원국 간 협력 확대와 실질적인 협력 사업 발굴을 적극 추진하겠다는 의지를 밝혔다. 아울러 MSP가 그간 축적해온 핵심광물 협력 성과를 바탕으로 핵심광물 프로젝트 투자 촉진과 공급망 전 주기 이해관계자 간 소통 강화 등을 포지 이니셔티브의 발전 방향으로 제시했다.

조 장관은 이번 회의 참석을 계기로 제이미슨 그리어 대표와 별도 회담을 갖고, 캐나다·인도·이스라엘·카자흐스탄·멕시코·몽골·네덜란드 외교장관, 영국 정무차관 등 주요 인사들과도 약식 회담을 진행했다.

