브루노 마스, 韓 일간지 보나…1면 공유에 '깜짝'

미국 팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)가 소셜미디어에 국내 일간지 1면을 찍은 사진을 올렸다.

그는 5일 소셜미디어에 'K팝, 그래미의 문을 열다'라는 제목의 조선일보 기사 사진을 공유했다.

해당 기사에 실린 사진은 '제 68회 그래미 어워즈'에서 오프닝 무대를 꾸민 그룹 블랙핑크 멤버 로제와 마스의 모습이 담겼다.

이는 글로벌 가수가 한국 주요 일간지 종이 신문을 촬영했다는 점에서 화제를 모았다.

미국 가스 브루노 마스(Bruno Mars)가 소셜미디어에 조선일보 1면을 찍은 사진을 올렸다. 브루노 마스 인스타그램 캡처

마스는 지난 1일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아래나에서 열린 제68회 그래미 어워즈에서 로제와 오프닝 무대를 펼쳤다.

두 사람은 글로벌 히트곡 '아파트'를 불렀다.

로제는 시상식에서 해당 곡으로 올해의 노래, 올해의 레코드, 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 상 등 3개 부문 후보에 올랐으나 수상은 불발됐다.

'아파트'는 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 자체 최고 순위 3위를 기록했고 해당 차트에 45주간 진입했다.

