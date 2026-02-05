여의시스템, 팀앤팀 아프리카 식수 사업에 1200만원 후원

국제구호개발 NGO 팀앤팀(대표 백강수)은 여의시스템(공동대표 성명기· 성제현)으로부터 아프리카 식수 지원 사업을 위한 기금 1200만원을 기증받았다고 4일 밝혔다.

기금 전달식은 지난 1월 26일 경기도 성남 여의시스템 본사에서 진행되었으며, 여의시스템 성명기 대표이사와 여의시스템 성제현 공동대표이사, 팀앤팀 최봉원 본부장이 참석했다.

성명기 여의시스템 대표이사(왼쪽), 성제현 여의시스템 공동대표이사, 최봉원 팀앤팀 본부장(오른쪽)이 기금판과 감사패, 감사 액자를 들고 기념사진을 찍고 있다. 팀앤팀 제공

기증받은 1200만 원은 에티오피아 물 부족 지역 마을에 식수대 2기를 설치하는 데 사용될 예정이다. 팀앤팀은 식수 시설 설치로 대상 지역 주민들의 식수 접근성과 위생 환경 개선에 실질적인 기여를 할 것으로 기대하고 있다.

팀앤팀이 진행 중인 ‘아프리카 식수시설 지원 사업’은 지역 아이들은 물을 긷는 대신 학교에 다닐 수 있는 시간을 확보하고, 부모들은 생계 활동에 더 많은 시간을 투자할 수 있게 한다. 더불어 오염된 물로 인한 수인성 질병의 위협으로부터도 벗어 날 수도 있어 국제적으로 지역사회 발전의 토대가 되는 사업으로 인정받고 있다.

여의시스템은 산업용 컴퓨터와 스마트 팩토리 솔루션 전문 기업으로, 2011년부터 팀앤팀과 협력해 아프리카 식수 지원 사업에 꾸준히 참여해 왔다. 지금까지 팀앤팀에 전달한 누적 기부금은 총 1억 3800만 원에 이른다. 이 사업을 통해 지난해에만 에티오피아 4개 마을 총 1271명의 주민이 깨끗한 물을 마실 수 있게 됐다.

여의시스템의 후원으로 깨끗한 물을 선물 받은 에티오피아 내 센트럴 에티오피아주의 메켈레) 마을 여성이 아이를 업은 채로 식수대에서 물을 받고 있다. 팀앤팀 제공

성명기 여의시스템 대표이사는 “작은 나눔일 수 있지만, 물을 통한 생명 보호와 회복에 도움이 되길 바란다. 앞으로도 팀앤팀과 함께 사회적 책임을 실천해 나가겠다”고 전했다. 최봉원 팀앤팀 본부장은 “여의시스템은 지난 15년간 변함없는 파트너로서, 식수 사각지대 해소에 지속적으로 함께해 주셨다. 아프리카 주민들이 깨끗한 물을 누릴 수 있도록 나눔의 손길을 보내주셔서 감사드린다”고 말했다.



팀앤팀은 1999년 설립된 국제구호개발 NGO로, 케냐·우간다·에티오피아 등 아프리카 물 부족 국가를 중심으로 식수시설 설치, 위생 교육, 펌프 수리 등 통합적인 식수·위생 사업을 하고 있다.

