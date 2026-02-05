김새롬, 마약·불륜 전남편 저격했나 "쓰레기 경험 분리수거 가능"

방송인 김새롬이 다정한 사람을 만나야 한다고 말했다.

그는 지난 4일 유튜브 채널 '그냥살아 김새롬'에 올라온 영상에서 지인과 함께 넷플릭스 예능 '솔로지옥' 시즌5를 시청했다.

김새롬은 '솔로지옥'이 왜 싫냐는 질문에 "그냥 꼴뵈기가 싫다"며 "유명해지고 싶어서 나온 느낌"이라고 답했다.

그는 '솔로지옥' 시청 중 "이건 팁이다. 누군가를 만날 때 이 사람이 지금은 좀 무던한데 날 더 사랑한다고 다정해지는 건 영원히 없다"고 말했다.

김새롬은 "내가 봤을 때 다정함은 기질"이라며 "어차피 쓰레기는 경험해봐야 분리수거를 할 줄 알게 된다"고 했다.

그는 "태생이 다정한 사람 중에서 고르는 것. 다정이 힘"이라고 덧붙였다.

한편 김새롬은 지난 2015년 셰프 이찬오와 결혼했으나 1년 만에 이찬오 불륜설로 논란을 빚었다. 두 사람은 2017년 협의 이혼했다.

이후 이찬오는 마약류 밀수입 혐의와 세 차례 대마초 흡연한 협의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고 받았다. 그는 2019년 비연예인과 재혼했다.

