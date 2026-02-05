젤렌스키 "우크라군 전사자 5만5천명…푸틴, 트럼프만 두려워해"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 4일(현지시간) 러시아와의 전쟁으로 지금까지 약 5만5천명의 우크라이나 군인이 전사했다고 밝혔다.



로이터·블룸버그 통신에 따르면, 젤렌스키 대통령은 이날 사전 녹화로 방송된 프랑스 공영방송 프랑스2 TV와의 인터뷰에서 "우크라이나 공식 집계상 전장에서 사망한 군인은 직업 군인과 징집병을 합쳐 5만5천명"이라고 말했다.

지난 4일(현지시간) 우크라이나 군 의무병이 부상자를 구조해 이송하는 모습. AP연합뉴스

이와 별도로 '실종' 상태인 인원도 "상당수"에 달한다고 덧붙였다.



이번에 공개한 우크라이나군 전사자 숫자는 젤렌스키 대통령이 작년 2월 미국 NBC 방송과의 인터뷰에서 언급한 '4만6천명 이상'에서 1년 만에 9천명 늘어난 것이다.



젤렌스키 대통령은 이번 프랑스2 TV 인터뷰에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 추가 무기 지원을 요청하면서 "푸틴(러시아 대통령)이 두려워하는 인물은 오직 트럼프뿐"이라고 강조했다.



그는 "트럼프 대통령은 압박을 가할 수 있는 한 가지 방법이 있다는 것을 알고 있다"면서 "경제적 제재와 함께, 미군의 직접 개입을 원치 않을 경우 우리에게 이전할 수 있는 무기가 그 수단"이라고 말했다.



미국이 중재하는 종전 협상과 관련해서는 푸틴 대통령이 우크라이나에 동부 돈바스(도네츠크·루한스크) 지역 전체를 포기하라고 강요하고 있다면서 "주권 문제에 대해서는 어떤 타협도 있을 수 없다"고 선을 그었다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. EPA연합뉴스

젤렌스키 대통령은 "우리 우크라이나인들은 러시아군이 1ｍ, 1㎞를 점령하는 데 얼마나 큰 대가를 치르는지 정확히 알고 있다"면서 "우크라이나 동부를 장악하려면 러시아는 추가로 80만명의 전사를 감수해야 하고, 진격 속도도 매우 느려 최소 2년이 걸릴 것"이라고 주장했다.



또한, 젤렌스키 대통령은 별도의 메시지를 통해 러시아와의 포로 교환 가능성도 언급했다.



러시아 관영 리아 노보스티 통신에 따르면, 그는 텔레그램 성명에서 "가까운 시일 내 전쟁포로 교환이 이뤄질 것으로 기대한다"고 밝혔다.



현재 우크라이나와 러시아는 미국의 중재로 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 종전을 위한 3자회담을 진행 중이다.

<연합>

