트럼프 "시진핑과 훌륭한 통화 …4월 방중 논의"

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 통화에서 4월 방중 일정 등을 논의했다고 밝혔다.

4일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어인 '트루스 소셜'에서 "방금 시 주석과 오랜 시간에 걸쳐 심도 있게 진행된 매우 훌륭한 전화 통화를 마쳤다"고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석. AFP연합뉴스

이날 두 정상은 통화에서 4월 방중 일정, 중국의 추가 농산물 구매 검토, 러시아-우크라이나 전쟁 등에 대해 의견을 나눈 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 "무역, 군사, 4월 방중 일정, 대만, 러시아-우크라이나 전쟁, 이란의 현 상황, 중국의 미국산 석유 및 가스 구매, 중국의 추가 농산물 구매 검토, 항공기 엔진 공급 등 수많은 주제들이 논의됐다"라며 "모두 매우 긍정적이었다"고 덧붙였다.

특히 4월 방중 일정에 대해서는 "매우 기대된다"고 설명했다. 아울러 이번 논의에서 "현재 시즌 미국산 대두 수입량은 2000만톤으로 늘리고 중국이 다음 시즌에 2500만톤을 수입하기로 약속했다고"도 언급했다. 미국에서 대두를 재배하는 농가들은 트럼프 정부의 핵심 지지층으로 알려져있다.

트럼프 대통령은 중국과의 관계를 놓고 장밋빛 전망을 예고하기도 했다.

그는 "중국과의 관계, 그리고 시진핑 주석과의 개인적 관계는 매우 우호적"이라며 "양측 모두 이를 유지하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있다. 향후 3년간의 대통ㄹ여 임기 동안 시 주석, 중국과 관련된 많은 긍정적인 성과가 있을 것으로 믿는다"고 했다.

이날 중국 관영 신화통신은 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 했다고 보도했다. 두 정상의 통화는 이날 시 주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 양국 간 협력 의지를 다지는 화상회담을 진행한 뒤 이뤄졌다.

