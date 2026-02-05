SK하이닉스, 5일 성과급 2964% 쏜다… 연봉 1억원→약 1.5억 수령

지난해 사상 최대 실적을 달성한 SK하이닉스가 임직원들에게 역대 최대 수준인 기본급의 2964%의 성과급을 지급하기로 했다. 연봉이 1억원인 경우 1억4820만원의 성과급을 받게 된다.



4일 업계에 따르면 SK하이닉스는 올해 ‘초과이익분배금(PS)’ 지급률을 2964%로 책정한 것으로 알려졌다. 지급일은 5일이다. PS는 연간 실적에 따라 영업이익의 10% 한도에서 1년에 한 번 연봉의 일정 비율을 지급하는 SK하이닉스의 대표적인 성과급 제도다.

경기 이천시 SK 하이닉스 본사 모습. 뉴시스

노사는 지난해 새 기준을 만들며 기존 PS 지급 한도(최대 1000%)를 폐지하고, 전년 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 삼기로 했다. 이 기준을 10년간 유지할 방침이다. 개인별 성과급 산정 금액의 80%는 그해 지급되고, 나머지 20%는 매년 10%씩 2년에 걸쳐 이연 지급한다. 이는 글로벌 반도체 기업의 보상 체계와 비슷한 수준으로, 파운드리 업계 1위인 대만 TSMC는 당해연도 영업이익의 약 10% 수준을 성과급으로 지급하고 있다.



SK하이닉스는 지난해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조263억원을 기록하며 역대급 실적을 냈다. 이에 따라 PS에 활용될 영업이익 재원도 약 4조7000억원으로 늘었다. 다만 올해 PS 산정에는 낸드 자회사인 솔리다임 영업이익이 제외돼 실제 재원은 4조5000억원 수준이 될 것으로 보인다. SK하이닉스는 지난해에도 당시 최대치였던 PS 1000%와 특별성과급 500%를 합해 1500%의 성과급을 지급한 바 있다. 올해는 제도 개편과 실적 확대가 맞물리며 성과급 지급 규모가 2배 정도 커졌다. SK하이닉스 관계자는 “인공지능(AI) 반도체 경쟁이 본격화되면서 설비 투자와 함께 핵심 인재 확보·유지가 경쟁력의 핵심 요소로 떠올랐다”며 “보상 체계 강화는 인재 확보 차원에서 장기적인 경쟁 우위를 유지하는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.



SK하이닉스는 이에 앞서 지난달 30일 2025년 하반기분 ‘생산성 격려금(PI)’을 최대수준(기본급의 150%)으로 지급했다. PI는 반기별로 회사가 목표로 했던 생산량을 달성했을 때 지급하는 인센티브다. 지난해 상반기 지급한 PI 150%까지 합산하면 지난해 실적을 기준으로 산정된 성과급은 3264%에 달한다.



올해도 SK하이닉스의 실적 파티가 이어질 전망이다. 엔비디아 등 주요 고객사에 HBM3E(5세대)뿐 아니라 HBM4(6세대)까지 판매하며 연간 100조∼130조원의 영업이익을 달성할 것이란 관측도 나온다.

