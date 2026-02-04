李대통령, 설 명절 선물 ‘집밥 세트’… “국민통합·일상 회복 기원”

쌀, 간장, 매생이, 표고채, 떡국떡.



이재명 대통령이 4일 사회 각계각층에 설 명절 선물로 국내산 식재료와 그릇·수저세트를 선물했다. 청와대는 이날 “국민통합과 일상 회복을 기원하는 뜻을 담았다”며 이같이 밝혔다. 식재료는 ‘5극3특’ 지역의 특산품들로 구성됐다. 쌀은 대구 달성, 간장은 경기 양평, 매생이는 전남 장흥, 표고채는 충남 청양, 떡국떡은 경남 김해산이다. 3특 지역에 해당하는 전북 부안의 현미, 강원 영월의 찰수수, 제주 찰기장도 포함됐다. 지역 균형 발전 및 지역 간 상생·통합의 의미를 담은 선물이다.

이재명 대통령이 사회 각계각층에 설 명절 선물로 준비한 식재료와 그릇·수저세트. 청와대 제공

특별제작된 그릇·수저도 함께 전달됐다. 이 대통령은 동봉한 카드에서 “온 가족이 한자리에 둘러앉아 따뜻한 밥상을 함께 나누길 바란다”며 “내일은 오늘보다 나을 것이라는 믿음을 드릴 수 있도록, 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열히 노력하겠다”는 메시지를 전했다. 설 선물 대상은 국가 주요 인사들과 호국영웅, 사회적 배려 계층 등이다. 또 민주유공자와 참전유공자 배우자가 이번 설 선물 대상에 새롭게 포함됐다.

