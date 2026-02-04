양이원영, 이언주에 “갈라치기 업으로 여긴다” 직격

양이원영 전 더불어민주당 의원이 이언주 민주당 최고위원을 겨냥해 “갈라치기하는 걸 업으로 여기는 정치인”이라고 비판했다.

양 전 의원은 3일 자신의 페이스북에서 이 최고위원을 “성찰하지 않는 정치인”으로 규정하며 직격했다. 문재인 정부 시절 당 안에서 “내부를 괴롭히고 분탕질을 했다”고 주장했다. “국민의힘 분열의 DNA를 민주당에 흩뿌리는 겁니까”라는 표현까지 꺼냈다.

이어 이 최고위원의 복당 당시 지역 원로가 “날이 잘 드는 칼이지만 손잡이가 없는 칼날”이라고 우려했다는 말을 꺼내며 “그 말이 틀리지 않는다”고 주장했다. “민주당에서는 갈라치기로 사익을 챙기는 정치인은 필요 없다”는 문구도 덧붙였다.

이번 공방의 배경에는 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안이 있다. 이 최고위원은 합당 추진이 “정당 민주주의와 당원 주권의 기본 원칙에 배치된다”는 취지로 반발했고, “당대표 개인의 정치 일정, 특히 연임을 염두에 둔 포석”이라는 의구심도 제기했다.

이 최고위원은 합당 논의와 맞물려 토지공개념을 두고 조국 조국혁신당 대표와도 설전을 벌인 바 있다. 이 최고위원은 페이스북에 "혁신당이 토지공개념 입법 추진을 포기하지 않으면 합당 논의는 어렵다"는 글을 올렸고, 조 대표는 “민주당에서 색깔론 공세를 전개하다니 믿기지 않는다”고 반박했다.

