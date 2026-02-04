‘메이플 키우기’ 전액 환불 시작한다... 5일부터 접수

게임 확률 오류 논란에 시달린 넥슨의 방치형 모바일 게임 '메이플 키우기'가 5일부터 환불 신청을 받는다.

메이플 키우기. 넥슨 제공

4일 게임업계에 따르면 넥슨은 오는 5일 정오부터 '메이플 키우기' 환불 신청 페이지를 열고, 이달 15일까지 환불 신청을 받는다.

환불 신청 대상은 게임이 출시된 지난해 11월 6일부터 전액 환불이 공지된 지난달 28일 오후 7시까지 마켓 스토어에서 결제한 금액 전액이다. 환불 시점은 신청 기간이 종료된 후 1개월 이내다.

'메이플 키우기'는 넥슨이 에이블게임즈와 공동 개발해 지난해 11월 출시한 방치형 모바일 게임이다. 넥슨이 서비스하는 인기 게임 '메이플스토리'의 IP를 활용한 작품이다.

서비스 시작 직후 양대 앱 마켓인 앱스토어와 플레이스토어에서 매출 순위 1위에 오르며 흥행작 반열에 올랐다. 그러나 올해 들어 여러 확률 관련 논란이 퍼지며 이용자들로부터 강한 질타를 받았다. 이에 운영진이 고개를 숙이는 등 곤욕을 치뤘다.

논란 진화를 위해 넥슨은 지난달 28일 게임업계 사상 초유의 전액 환불 결정을 내렸다. 환불 대상 기간 '메이플 키우기'가 올린 매출액은 약 1500억원에서 2000억원 이상으로 추정된다.

한편, 넥슨은 이달 초 메이플본부 담당 본부장을 보직 해제하고, 강대현 공동대표가 본부장을 겸임하기로 했다.

