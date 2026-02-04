아이들 소연 "구설수보다 죽을까봐 걱정돼"

그룹 아이들 소연이 두려움 많은 속내를 밝혔다.

3일 유튜브 채널 '인생84'에는 소연이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 '인생84' 화면 캡처, 뉴시스

영상에서 소연은 "작업과 녹음을 주로 하고 있다"고 근황을 전하며 "부담감이 생기면 잘 못해내는 스타일"이라고 말했다.

기안84가 "사람들이 많이 봐 주지 않냐"고 묻자 소연은 "그래서 앨범 하나 만들 때마다 엄청 스트레스 받아 앨범 나오기 전날은 엄청 떨린다"고 했다.

이어 "리스크 체크도 회사의 모든 부서와 다 체크한다. 잘 될까, 안 될까 보단 무슨 일이 있을까 봐 떨린다. 괜히 이거 했다가 불똥 튈까 봐 걱정이 된다"고 털어놨다.

이에 기안84는 "이슈가 항상 필요한 세상이니까"라며 맞장구쳤고, 소연은 이렇게 길거리를 지나다니다 쓰레기가 주머니에서 떨어지면 화들짝 놀라서 줍는다. 제가 쓰레기 버렸다 할까 봐"라고 말했다.

그는 "걱정이 많다는 게 내 이미지상 비밀이었다. 남들 신경 안 쓰는 이미지"라고 하며 "걱정 많은 사람이라는 걸 오늘 처음 말해 보는 것 같다. 구설수도 걱정이지만 죽을까 봐 제일 걱정"이라고 밝혔다.

그러면서 "하루에 죽는 사람이 엄청 많지 않냐. 그래서 몸조리를 잘하려고 노력한다. 건강하게 오래 살고 싶다. 내 사람들 다 챙기고 하고 싶어서 100살까지 살고 싶다. 그리고 새로 태어나고 싶지는 않다"고 전했다.

