조현, 루비오 만나 ‘대미 투자 이행 국내 노력’ 설명

핵심광물장관회의 참석을 위해 미국을 방문 중인 조현 외교부 장관은 3일(현지시간) 오후 마르코 루비오 미국 국무장관 겸 국가안보보좌관과 한·미 외교장관회담을 열고 한·미 조인트 팩트시트(공동설명자료) 이행, 북한 문제, 지역 및 글로벌 정세 등에 대해 의견을 교환했다.

조 장관은 한·미 조인트 팩트 시트 문안 타결 과정에서 루비오 장관의 기여를 상기하며, 이를 신속하고 내실 있게 이행해 나가자고 했다. 특히 올해 중 구체적인 이정표에 따라 원자력, 핵추진잠수함, 조선 등 핵심 분야 협력이 결실을 거둘 수 있도록 루비오 장관의 주도적 역할을 당부했다. 이에 루비오 장관은 필요한 역할을 계속해 나가겠다고 밝히며, 조속한 실질적 논의가 이뤄질 수 있도록 관련 부처를 독려하겠다고 화답했다.

조현 외교부 장관(왼쪽)과 마코 루비오 미국 국무부 장관이 3일(현지시간) 미국에서 회담을 개최했다. 외교부 제공

조 장관은 또 한·미 간 관세 합의와 대미 투자 이행을 위한 한국의 국내적 노력을 설명하고, 통상 당국 간 원활한 소통과 협의가 이어질 수 있도록 외교 당국 차원에서도 협력해 나가자고 했다. 양 장관은 상황을 안정적으로 관리하는 가운데, 안보 분야 합의 사항을 충실히 이행해 긍정적 기류와 모멘텀을 확산해 나가기로 했다.

다만 이날 회담에서 미국의 관세 재인상 문제를 두고는 뚜렷한 논의 결과가 나오지는 않은 것으로 전해졌다. 미 국무부도 보도자료에서 관세 관련 논의 내용을 언급하지 않았다.

북한 문제와 관련해서도 양측은 한·미 간 긴밀한 소통과 공조를 이어가기로 했다. 조 장관은 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓기 위한 한국 정부의 노력을 설명하며, 한·미가 함께 대북 대화 메시지를 지속적으로 발신해 북한의 대화 복귀를 견인해 나가자고 했다. 아울러 연초 이재명 대통령의 중국, 일본 방문 등 주변국과의 우호 협력 관계를 발전시키기 위한 노력을 설명했고, 루비오 장관은 역내 긴장을 완화하고 협력을 증진하려는 한국의 노력을 평가했다.

