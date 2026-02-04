“한국인 건들면 패가망신이랬는데”…日서 한국인 집단 폭행

일본 삿포로에서 발생한 한국인 폭행 피해 사건을 놓고 외교 당국의 ‘부실 대응’ 비판이 제기됐다. 피해자는 당국의 도움을 받지 못했다고 주장하는 반면에 외교부는 면담과 상담 등 필요한 조력을 모두 제공했다는 입장이다.

4일 동아닷컴에 따르면 사건은 지난해 12월2일 호스이 스스키노역 인근에서 발생했다. 홀로 산책 중이던 A씨가 가해자 5명의 금품 요구를 거절했다가 무차별 폭행을 당했다. 이 사건으로 하악 앞니 3개가 부러지는 ‘치관 파절’과 신경 손상 진단을 A씨가 받았지만 주삿포로 대한민국 총영사관은 ‘사건 개입 불가’라며 영사 콜센터 안내만 반복했다.

피해자가 일본어 불능 상태임을 알리며 재조사 과정에서의 통역 지원을 간곡히 요청했음에도, 영사관 측은 이를 사실상 거부했다고 매체는 보도했다. 지인을 통한 의사소통이 가능해 보였다는 게 외교부 입장이지만, 해당 지인은 이미 귀국한 상태였으며 일본어 실력도 서툴렀던 것으로 알려졌다. 도움의 손길은 사회관계망서비스(SNS)로 소식을 접한 현지 대학교 교수가 내밀었다고 한다.

현지 경찰 수사 태도도 논란이다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 저장 기간이 경과할 시점인 사건 발생 15일이 지난 뒤에야 증거 확보에 나섰고, 이후에는 ‘사건번호 외 서류는 줄 수 없으니 귀국하라’며 피해자에게 고압적인 태도를 보인 것으로 알려졌다.

외교부의 사후 행정도 피해자에게 ‘2차 가해’를 입혔다는 지적을 받았다고 매체는 언급했다. 공식 홈페이지에 ‘스스키노 지역 유흥가 범죄 피해’ 공지를 올리면서 불건전 유흥업소 방문 사례와 A씨 사건을 나란히 배치해 산책 중 변을 당한 피해자에게 마치 과실이 있는 듯한 부정적인 프레임을 씌웠다는 얘기다.

A씨 측 주장과 달리 외교부는 법과 지침에 따른 영사조력을 충실히 제공했다는 입장이다.

지난해 12월 두 차례 피해자 대면 면담을 했으며, 한국어 가능 변호사 무료 상담, 통역 서비스 안내, 진단서 발급 절차, 현지 경찰 신고 방법 등을 안내했다고 외교부는 언론에 전했다. 경찰 당국에 신속하게 연락하고 공정한 수사를 요청했으며 충실한 영사조력을 제공했다면서다. 2차 가해 논란에는 해당 지역에서 우리 국민이 피해자인 유사 사건이 여러 차례 발생했다며 피해자에 관한 일체 언급 없이 게시했다고 외교부는 설명했다.

사건을 접한 누리꾼들은 ‘한국인 건들면 패가망신이라더니’라며 분통을 터뜨리고 있다.

