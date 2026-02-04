‘3명 경상’ SPC삼립 시화공장 화재 8시간 만에 완진

경기 시흥시 SPC삼립 시화공장에서 발생한 화재가 약 8시간 만에 진화됐다. 불이 난 공장은 지난해 50대 노동자가 기계에 끼어 숨진 곳으로, 대통령까지 직접 방문해 안전 대책을 주문했지만 1년도 채 되지 않아 대형 화재가 발생했다.

3일 경기도소방재난본부 등에 따르면 이날 오후 2시59분쯤 시흥 정왕동 SPC삼립 시화공장 4층 구조의 R동(생산동) 3층 식빵 생산라인에서 불이 났다.

3일 오후 경기도 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 화재가 발생해 소방관들이 진화작업을 하고 있다. 연합뉴스

3층에서 작업 중이던 12명 중 10명은 스스로 대피했고, 2명은 각각 4층과 옥상으로 대피한 뒤 소방대에 구조됐다. 이 과정에서 40대 여성, 20대 남성, 50대 남성 등 모두 3명이 연기를 흡입해 경상을 입었다.

소방당국은 화재 발생 7분 만인 오후 3시6분쯤 대응 1단계를 발령하고 펌프차 등 장비 50여대와 소방관 130여명을 투입해 진화작업을 벌였다. 이어 신고 약 4시간 만인 오후 6시55분쯤 큰 불길을 잡고 비상 발령을 해제했다. 건물 옥상 철근이 내려앉아 현장 진입이 어려운 상태에서 잔불 정리작업을 거쳐 오후 10시49분쯤 불을 완전히 진화하는 데 성공했다.

해당 건물에는 옥내 소화전 설비가 있었으며, 자체 스프링클러는 설치돼 있지 않았다. 소방 관계자는 이 건물이 스프링클러 의무 설치 대상이 아니라고 설명했다.

불이 난 건물은 지하 1층~지상 4층 규모로 1~2층 물류 자동화 창고에는 50명, 3층 식빵 제조라인에는 12명이 있었던 것으로 파악됐다. 공장 전체에는 총 544명이 근무 중이었다. 이날 근무자는 모두 연락이 닿은 상태로, 추가 인명 피해는 발생하지 않았다.

경찰과 소방당국은 화재 초기 폭발음이 들렸다는 근로자 진술 등을 토대로 4일 오전 10시 합동 감식을 통해 구체적인 화재 원인을 조사할 방침이다.

불길은 잡혔지만 SPC삼립의 안전 관리는 다시 도마 위에 오를 것으로 보인다. 불이 난 공장은 지난해 5월 50대 여성 근로자가 기계에 끼여 숨지는 사고가 발생했던 곳이다. 2022년 10월에는 다른 SPC 계열사인 평택 SPL 제빵공장, 2023년 8월엔 성남 샤니 제빵공장에서 각각 노동자가 끼임 사고로 숨졌다. 이 외에 절단이나 골절 등의 부상 사고도 이어졌다.

사고가 반복되고 여론의 질타가 쏟아지자 이재명 대통령이 취임 다음 달인 지난해 7월 SPC삼립 시화공장을 직접 방문해 경영진을 상대로 안전 문제를 강하게 질책하고, 대책을 주문하기도 했다.

화재 직후 SPC삼립은 입장을 내고 “현재 공장 전체 가동을 중단했으며, 소방당국과 협조해 화재진압 및 현장 수습에 최선을 다하고 있다”며 “당사는 임직원 및 현장 인원의 안전을 최우선으로 조치하고 있고, 관계 당국의 조사에 적극 협조해 화재 경위와 원인을 신속히 확인하겠다”고 밝혔다.

